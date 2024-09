Caravana, monumento y placa para recibir a entrerriano que participó en los Paralímpicos

Los vecinos de Colón dieron la bienvenida este martes por la tarde al ciclista Rodrigo López, en su regreso luego de competir en los Juegos Paralímpicos París 2024.

Luego de una caravana por las calles de la ciudad que lo vio nacer y desarrollarse como uno de los grandes deportistas de nuestra provincia y referente del ciclismo nacional, fue recibido en Parque Quirós, donde se descubrieron en su honor un monumento realizado por alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 y una placa con su nombre.

Dirigiéndose al público, el ciclista expresó: “Quiero agradecer todo lo que han hecho por mí. Le quiero decir a las futuras generaciones que esto no es solo para Rodrigo, ojalá que haya muchos más Rodrigo por el mundo haciendo deporte. Se puede salir adelante y cumplir un sueño”.

“Cuando era chico me pregunté qué quería ser: campeón mundial. Y lo conseguí. Todo el mundo puede estar donde yo estoy. No es una cosa sencilla; hay que lucharla y muchas personas te van a decir que no se puede, que es una locura, como me han dicho a mí, pero sin embargo llegué a seis Juegos”, agregó.

“Rodrigo ha demostrado ampliamente que no hay obstáculos cuando se quieren alcanzar metas, si se lo hace con empeño, con convicción, y con el acompañamiento y apoyo constante de la familia” afirmó el intendente José Luis Walser.

"Rodrigo es un ejemplo y un referente para los niños y los jóvenes, llevando en alto los valores de superación y constancia, tan necesarios tanto en el deporte como en la vida diaria. ¡Muchas gracias por todo Campeón!" subrayó el intendente de Colón.

Sobre la trayectoria de Rodrigo López

Rodrigo López ostenta es cuádruple Campeón Mundial y triple Campeón Panamericano. Participó en un total de seis Juegos Paralímpicos representando a la Argentina: Atenas 2004 (medalla de Bronce), Beijing 2008 (tres diplomas), Londres 2012 (medalla de Bronce y dos diplomas), Río de Janeiro 2016 (un diploma), Tokio 2020 (9° puesto) y París 2024 (un diploma).