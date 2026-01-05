Reyes Magos: cuánto se gasta y qué se compra en la previa al 6 de enero

A pocas horas de la celebración de Reyes Magos, las jugueterías y librerías de la ciudad registran un movimiento superior al habitual, aunque sin alcanzar los niveles de ventas que se dan durante Navidad. La demanda se concentra principalmente en la víspera, cuando muchas familias realizan las compras de último momento.

En este contexto, Elonce dialogó con Fabián Balcar, titular de la juguetería y librería Diver Play, quien explicó cómo se viene desarrollando la jornada previa al 6 de enero. “Se viene dando de manera particular porque cayó un lunes la víspera de Reyes, por lo cual hoy es el día más fuerte de movimiento”, señaló.

Compras moderadas y productos de verano

Balcar indicó que la semana previa tuvo actividad, aunque por debajo de lo esperado. “No se movió al ritmo que uno espera, pero siempre con expectativas para que todo salga bien”, expresó. En cuanto al gasto, explicó que es menor en comparación con Navidad. “El costo es más módico respecto de Papá Noel, que tiene aguinaldo”, comentó con humor.

Fabián Balcar, dueño de DiverPlay. Foto: Elonce

Entre los productos más buscados aparecen los vinculados al verano y a las actividades al aire libre. “Se mueven mucho las pelotas inflables, lanzadores de agua, pistolas de agua y todo lo playero”, detalló. Los precios varían según el artículo: “Hay pelotas inflables desde 3.000 pesos y flotadores desde 2.000, después depende del tipo y tamaño”.

También destacó la demanda de juegos familiares como el tejo. “Es un clásico porque no es solo para chicos, también para grandes, ideal para la playa”, explicó. A eso se suman juegos de mesa de viaje, fibras acrílicas para dibujar, burbujeros y artículos para adolescentes, como auriculares y parlantes portátiles.

Formas de pago y ventas de último momento

Respecto a los medios de pago, Balcar señaló que la transferencia bancaria es la opción más utilizada. “Trabajo con todas las tarjetas y tenemos promociones en cuotas sin interés, pero lo que más se usa hoy es la transferencia”, afirmó. El efectivo, en cambio, tiene cada vez menos presencia.

El gasto promedio para Reyes Magos ronda entre los 15.000 y 20.000 pesos. Foto: Elonce

El comerciante remarcó que la mayor parte de las ventas se concentran el día previo. “La venta se da el último día, incluso a la tarde y noche, cuando hay que poner los zapatitos”, dijo. Además, destacó el uso de WhatsApp como canal de consulta. “Mandamos fotos, precios y el cliente viene directo a retirar”.

Finalmente, indicó que el gasto promedio para Reyes Magos ronda entre los 15.000 y 20.000 pesos y que los precios tuvieron incrementos moderados. “El aumento fue del 30 al 35% respecto del año pasado, pero no exagerado”, concluyó.