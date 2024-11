Quini 6: el ganador que era intensamente buscado apareció para cobrar su premio

Apareció el ganador del premio de más de cinco millones de pesos que se sortearon a fines de octubre en el Siempre Sale del Quini 6, pudo confirmar Elonce. Se recordará que la boleta se había jugado en “El campeón de la suerte”, la agencia de quinielas de Río Cuarto (Córdoba) y su acreedor era intensamente buscado porque se encontraba en la fecha límite para reclamar el premio.

“El ganador apareció el jueves a la tarde, pero se presentó directamente en la sede de la Lotería de Córdoba para cobrar”, confirmó a Elonce la agenciera Luisina

La persona que compró el billete ganador acertó cinco de los siguientes seis números: 13 - 14 - 18 - 21 - 23 - 40.

En la oportunidad, comentó que, durante estos días previos, “hubo mucho movimiento de apostadores, los que se acercaron a controlar sus jugadas; otros querían saber si el ganador ya se había presentado”.

Agencia "El campeón de la suerte". (foto: La Voz de Córdoba)

La agenciera reveló a Elonce que, “en septiembre, se vendió otro premio de cuatro millones, pero no lo vinieron a buscar”. Consultada a Luisina sobre los motivos por los que el apostador no se habría presentado a cobrar, ésta estimó que “muchos jugadores no controlan las apuestas y tiran la boleta”.