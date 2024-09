Pasión por el TC: recorrió 500 kilómetros en bici para ver a Mariano Werner

El fanatismo por el automovilismo en Argentina no conoce límites, y la historia de Facundo, un joven fanático de Mariano Werner, lo demuestra con creces. El joven, recorrió 500 kilómetros en bicicleta desde Merlo, en la provincia de Buenos Aires, hasta el Autódromo de Paraná para asistir al Turismo Carretera y cumplir su sueño de ver correr a su ídolo, Mariano Werner, piloto del equipo Ford.

“Salí el martes a las 6 de la mañana y llegué el jueves a Paraná”, relató emocionado. Durante el trayecto, Facundo vivió situaciones que reflejan tanto la dificultad como la pasión que lo impulsaba. "Dormir no tenía pensado dormir, era pedalear hasta llegar, pero me crucé a amigos camioneros y me ayudaron, entonces pude descansar en lugares como Ramallo y Rosario", comentó sobre su travesía.

Con apenas una carpa, una bolsa de dormir, una bandera de Ford y su mochila con ropa, Facundo completó su viaje lleno de esperanza. Fanático acérrimo de Ford y de Mariano Werner, cada kilómetro recorrido fue una prueba de su devoción por el Turismo Carretera. Incluso, algunos camioneros lo reconocieron gracias a las redes sociales y lo ayudaron en su recorrido. “En Ramallo me levantó un camionero que me reconoció y me llevó hasta Rosario”, agregó, destacando la solidaridad entre los seguidores del TC.

Uno de los momentos más desafiantes del viaje fue al intentar cruzar el Túnel Subfluvial. “Tuve problemas para pasarlo, no me dejaban, pero uno de los chicos de tránsito también me reconoció y cargó mi bici en la camioneta de tránsito. Eso es el TC también”, comentó, evidenciando cómo el amor por el automovilismo puede unir a las personas.

A pesar de haber tenido momentos de duda, Facundo nunca abandonó su objetivo. “Hubo un momento en la Ruta 41 que me rendí. Me tiré al costado de la ruta, tiré la bici, me recosté y me empecé a preguntar qué estoy haciendo. Agarré mi rosario y mi Virgencita y, antes de terminar mi oración, un camión paró a 20 metros y me llevó hasta Ramallo”, recordó.

Ya en el autódromo, Facundo vivió otra experiencia inolvidable gracias al piloto de Ford, Nicolás Trosset, quien al enterarse de su historia le consiguió una acreditación especial y lo invitó a subir a su Mustang. "Yo le dije que le iba a dar la entrada y que lo iba a subir al Mustang", señaló Trosset, quien también compartió un video donde le muestra a Facundo el funcionamiento del auto desde adentro.

El regreso de Facundo será mucho más cómodo, ya que su ídolo Mariano Werner, al conocer la historia, se comprometió a llevarlo de vuelta a su hogar en Merlo. “Fui a la presentación y Mariano me va a llevar hasta mi casa el martes”, comentó felizmente.

El viaje de Facundo es una muestra más de la pasión que el Turismo Carretera despierta en sus seguidores, quienes son capaces de recorrer largas distancias y superar adversidades por el simple deseo de ver a sus ídolos en acción.