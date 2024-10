Conmovedor relato de la madre de la niña que murió tras viaje de egresados

Niña murió tras viaje de egresados. La muerte de Juanita Milagros Sirimarco Díaz dejó una profunda herida en Posadas y en toda la provincia de Misiones. La adolescente, de apenas 13 años, falleció el pasado viernes tras permanecer cuatro días en terapia intensiva, luego de regresar de su viaje de egresados en Villa Carlos Paz, Córdoba, donde supuestamente contrajo Influenza B.

Su madre, Claudia Díaz, denunció la negligencia del colegio y de la empresa de turismo encargada del viaje, afirmando que la tragedia podría haberse evitado “si hubieran actuado a tiempo”.

El viaje se inició el 2 de octubre, cuando Juanita partió con sus compañeros y dos maestras en un micro de la empresa Viaturex, que se encargó de todos los aspectos del viaje. “Todo salió mal en ese viaje”, confesó Claudia, quien manifestó su angustia al recordar que el Instituto Cristiano República Argentina (ICRA), donde estudiaba Juanita, no permitió que ningún padre acompañara a los estudiantes, lo que incrementaba la responsabilidad de las maestras y de la institución.

Sin contratiempos hasta que se accidentó

Los primeros días transcurrieron sin contratiempos, hasta que Juanita se accidentó al tirarse de un tobogán, lo que le provocó una lesión en la rodilla. “Alguien se la recolocó y la llevaron al hospital. Le colocaron una férula y le recetaron diclofenac y paracetamol”, relató su madre, quien recibió imágenes de la situación.

Sin embargo, la salud de la chica comenzó a deteriorarse, con quejas de dolor de garganta y otros síntomas que preocupaban a Claudia. “Me dijo que le dolía la garganta, pero que ya la había revisado un médico”, recordó.

Un viaje lleno de complicaciones

Claudia Díaz relató que al menos ocho compañeros de Juanita mostraron síntomas similares durante el viaje, como dolor de panza y de garganta. “Ese viaje fue un horror; los levantaban a las 7 de la mañana y no los acostaban hasta la medianoche. No estaban acostumbrados a ese ritmo”, afirmó, añadiendo que la situación se tornaba insostenible. En medio de celebraciones por el cumpleaños de Juanita, el lunes 7 de octubre, los síntomas empeoraron y comenzó el viaje de regreso.

El martes 8, mientras volvían a Posadas, la situación se tornó crítica. Claudia recibió una llamada angustiante de las maestras: “A las 2 de la mañana comenzó con vómitos y diarrea, y tenía 39 grados de fiebre”, narró en diálogo con el diario La Nación.

En lugar de buscar atención médica de inmediato, las maestras optaron por comunicarse con un médico que recomendó administrar Dipirona. “No se la pusieron por vena porque el colectivo se movía demasiado, así que se la inyectaron en la cola”, explicó. Aunque la fiebre bajó a 38 grados, la salud de Juanita continuaba deteriorándose.

Juanita no podía levantarse

El viaje se detuvo en Corrientes para desayunar, pero Juanita ya no podía levantarse. “¿Cómo, al ver a una criatura con síntomas tan extraños, no vas a parar para llevarla a un hospital?”, se preguntó Claudia, que se encontraba en un estado de desesperación. Tras llegar a la terminal de micros en Posadas, Juanita fue trasladada de inmediato al hospital pediátrico Fernando Barreyro, donde la situación se tornó crítica.

“Tenía los ojos rojos, llenos de sangre, y la boca negra. Algo estaba muy mal”, recordó su madre, quien a esa altura sabía que la tragedia era inminente.

La agonía y el reclamo de justicia

Juanita pasó cuatro días en terapia intensiva, durante los cuales su condición empeoró. “Murió de la peor manera”, lamentó Claudia. A pesar de recibir atención médica y antibióticos, el cuerpo de Juanita no pudo recuperarse.

“Rezábamos por un milagro, pero no sucedió”, añadió la madre, que trabaja en un hospital y conocía bien los riesgos que enfrentaba su hija.

La familia sostiene que la muerte de Juanita es resultado de una serie de negligencias que se pudieron evitar. Claudia recuerda su confrontación con una de las maestras: “¿Por qué no paraste? ¿Por qué no me dijiste lo que estaba pasando?”. La respuesta la dejó sin palabras: “No me di cuenta”.

El sábado, Juanita fue cremaba y se llevó a cabo una emotiva despedida en el centro de Posadas, donde amigos, familiares y vecinos se unieron para exigir justicia. “La escuela no quiere asumir su responsabilidad. La empresa ni siquiera nos llamó para darnos el pésame”, dijo Claudia, que está decidida a llevar adelante una petición para que estas situaciones no se repitan.

“No puede ser que se lleven a los chicos en estas condiciones. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un infarto?”, cuestionó con profunda tristeza. Fuente: diario La Nación.