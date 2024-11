Los padres de Camilo donaron juguetes y alimentos a hospital de niños

La mamá y el papá de Camilo, un bebé de 9 meses originario de Las Parejas, que padecía atresia biliar y fue trasplantado en el sanatorio de Niños de Rosario, decidieron transformar su dolor en un gesto de amor y solidaridad tras su fallecimiento el 9 de noviembre. Juntos lideraron una campaña para recolectar donaciones de alimentos, juguetes y artículos de higiene personal para el hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Los padres reunieron los elementos, los cargaron en su camioneta y los llevaron a Rosario. En el nosocomio entregaron cajas y bolsas llenas de productos esenciales para los niños que están internados.

“Cami tuvo muchas complicaciones, fue un vaivén, por momentos muy bien y por momentos muy mal. La última complicación fue una resistencia antibiótica, producto de una infección importante esperable por su estado inmunológico tras el trasplante. Este bichito era muy resistente, y tiene que ver con el mal uso de antibióticos, no de Cami, sino de la sociedad en general”, explicó Juliana, la mamá.

Luego, relató cómo nació la idea de la campaña: “Mi mamá me manda una publicación diciendo que las chicas necesitaban alfajores, y me dije «necesito hacer algo que me haga bien». Lo hablé con Fran (su marido) y empezamos la movida con alfajores, aunque no fueron solo alfajores. La gente fue muy generosa y donó muchas cosas”, contó emocionada.

Por su parte, Fran, el papá, expresó su agradecimiento: “Estamos muy agradecidos con la gente, de corazón. Nos llena de orgullo, es una manera de mantenerlo vivo y saber que la gente es solidaria nos da alegría.”

El personal del hospital también celebró la llegada de las donaciones: “Es hermosa la movida que hicieron, todo se usa y siempre necesitamos. Transformaron el dolor en amor”, señalaron. (Rosario 3)