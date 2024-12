Los mensajes de despedida para el joven hallado sin vida en el río Gualeguaychú: “Vivís eterno en todos nosotros”

El joven Elías Benítez fue hallado sin vida en el río Gualeguaychú este sábado en horas de la tarde, en lo que la familia comenzó a sospechar de una muerte violenta.

Estaba desaparecido desde el miércoles y, desde entonces, era intensamente buscado por familiares, amigos y efectivos policiales.

A la espera de lo que diga la autopsia, la familia exige una respuesta de la Justicia: “Su cuerpo apareció flotando en el río con la cara desfigurada por los golpes”.

En medio de tanto dolor, comenzaron a llegar mensajes de despedida de sus seres queridos. Uno de los mensajes expresaba “Nuestro amor jamás se va. Vivís eterno en todos nosotros”. Consecuentemente, agregaron: “El alma de mi hermano merece paz”. De fondo estaba una pancarta con palabras que definían al joven, tales como artista, compañero, honesto, alegre y valiente.

Un mensaje más extenso remarcó: “No sé cuántas veces he escrito y borrado porque no sé por dónde empezar. Sigo preguntándome cómo se despide a un amigo. Creo que nunca podré hacerlo. A un amigo que no es amigo, es un hermano, es familia sin siquiera llevar tu sangre. Amigo con ese corazón que casi no le cabe en el pecho y una sonrisa en la cara para todo el mundo. Ese que te levanta y te apoya en todo momento y tiene ánimos para quien sea. El que está en todas. Ese amigo que jamás te imaginarías una vida sin él”.

Otra postal del joven que era muy querido en Gualeguaychú. Foto: familia de Elías Benítez.

Luego continuó: “Ojalá tuviera respuestas a tantas preguntas, ojalá siguieras aquí para poder decirte tantas cosas, ojalá la vida no te hubiese tratado así. Ojalá pudiese entender lo que está pasando. Pero solo pienso en lo injusta que es la vida y en que siempre se lleva a los mejores”.

Más adelante, recordó sus mejores atributos personales: “Me quedo con todo lo que nos has dado, con los buenos recuerdos y con cada una de tus sonrisas. Con tu forma de ser, con cada cosa tuya. Hay personas que nunca se van. ¿Sabes? Aunque ya no vuelvan. Y hay huellas que jamás se borran”.

Más adelante, expresó: “Te prometo que seremos tan fuertes como nos enseñaste, que cuidaré de todos y que no dejaremos de estar unidos para que se haga justicia. No dejes de sonreír y de cuidarnos desde esa estrella que hoy brilla como nunca”. Por último, cerró: “Te echaremos de menos y te recordaremos a cada paso. Hasta siempre mi negro, te quiero”.