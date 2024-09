Incendios en Córdoba: “Se logró extinguir el fuego”, aseguró bombero entrerriano

Son 33 bomberos forestales desde Entre Ríos que combatieron el fuego en Córdoba en las últimas horas. Afortunadamente, llegan con la buena noticia en la que la situación ya se encuentra controlada y estaría cerca el regreso a la provincia.

Daniel Nardo Deganutti, en diálogo con Elonce, fue quien dio a conocer que “no hay focos activos en la provincia de Córdoba. Queda uno en una zona donde no se puede acceder fácilmente, pero la buena noticia es que no hay más activos, al menos por ahora. Luego de varios días de intenso trabajo se ha podido extinguir el fuego en esta provincia”.

Sobre la convocatoria de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, se aclaró cuándo ocurrió el llamado desde Córdoba: “A través del CUO (Coordinación Única de Operaciones), donde se arma todo un comando organizando todo lo que es el trabajo, cuando ya eran varios los puntos de incendio, fueron convocando a través de cercanía a Santa Fe y Entre Ríos”. Eso se conoce como alerta naranja.

Daniel Nardo Deganutti dialogó con Maxi Busti, conductor de Noticias a la Noche. Foto: Elonce

Pero ya a inicios de esta semana se pasó de alerta naranja a roja, por lo que se decretó la movilización del personal: “En pocas horas, tienen que comenzar a desplazarse los móviles. Fueron varias horas de trabajo, pero ya estamos aquí esperando lo que va a pasar mañana. Si no hay focos activos en Córdoba, mañana emprendemos el regreso a la provincia de Entre Ríos”.

Los Bomberos Voluntarios son oriundos de Concepción del Uruguay, San José, Villa Elisa, Hernandarias, Chajarí y de otras partes más.

Por último, cerró hablando del clima, que podría llegar a complicar la tarea en caso de que se avive el fuego: “En las altas cumbres no ha llegado nada de lluvia, pero para mañana se esperan ráfagas de viento y calor para después del mediodía”.