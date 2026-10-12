Hallaron a una beba de un año sin vida en un canal de riego de Mendoza

Una beba de un año murió después de ser encontrada en un canal de riego frente a su vivienda en Guaymallén, Mendoza. El hecho ocurrió el domingo 11 de octubre en la zona de Puente de Hierro y quedó bajo investigación judicial.

La familia comenzó a buscarla cuando su padre advirtió que no estaba dentro de la casa, ubicada sobre la calle Severo del Castillo. Según la reconstrucción inicial, el hombre, de 22 años, se encontraba preparando comida.

Los familiares recorrieron los alrededores y avisaron a las autoridades al no encontrarla. Durante la búsqueda observaron que la puerta de ingreso al inmueble estaba abierta.

El hallazgo y el traslado al microhospital

El tío de la niña, de 23 años, la localizó dentro del agua. De acuerdo con la información policial, la retiró del canal y organizó su traslado al microhospital de Puente de Hierro.

Al llegar al establecimiento sanitario de Mendoza, los profesionales constataron que no presentaba signos vitales. Iniciaron maniobras de reanimación para intentar revertir el cuadro.

Las intervenciones no lograron restablecer sus funciones vitales. El médico que la atendió consignó el ahogamiento como causa del fallecimiento.

La Justicia busca reconstruir lo ocurrido

La Oficina Fiscal de Guaymallén quedó a cargo de las actuaciones para determinar cómo llegó la beba al canal. La presencia de la puerta abierta forma parte de los datos iniciales, pero no establece por sí sola la secuencia del hecho.

Efectivos de la Subcomisaría Puente de Hierro intervinieron en el procedimiento. La investigación deberá precisar las circunstancias del ingreso al agua y del posterior hallazgo.

El cauce donde fue encontrada está frente al domicilio en el que residía junto a sus padres. La información difundida no detalló cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que advirtieron su ausencia y su localización.

Otro fallecimiento reciente en un canal de Mendoza

Días antes, un niño de 12 años, identificado como Nahuel González, murió en el Canal de La Patria, en el paraje Barriales del departamento de Junín, Mendoza. Había estado junto a su padre en las inmediaciones del cauce.

Según el relato del hombre, ambos habían salido del agua antes de que él se alejara unos minutos. Cuando regresó y no encontró al niño, dio aviso y comenzó un operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas.

El Grupo Operativo de Buceo localizó el cuerpo cerca de las 21.07, bajo la estructura de la Ruta 60. La hipótesis preliminar indicaba que habría vuelto a ingresar al canal y sido arrastrado por la corriente, aunque las circunstancias también quedaron sujetas a investigación.