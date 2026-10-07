Aumenta la demanda en gimnasios con la llegada de la primavera: “Siempre es buen momento para comenzar”

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, los gimnasios de Paraná comienzan a registrar mayor movimiento de personas que buscan iniciar una actividad física y ponerse en forma de cara al verano. Sin embargo, los especialistas remarcan que entrenar debería formar parte de una rutina saludable durante todo el año.

Francisco Pereyra, profesor de Ethos Gimnasio Boutique, dialogó con Elonce sobre el incremento de la concurrencia que habitualmente se produce en esta época.

“Justo en estas épocas, cuando empieza a hacer un poquito más de calor, hay mucha gente que viene con el envión de querer arrancar a hacer actividad física y prepararse para el verano. Es normal el aumento de la cantidad de gente”, explicó.

Desde adolescentes hasta personas de 90 años

La búsqueda de actividad física no está concentrada exclusivamente en los jóvenes. Pereira explicó que en los gimnasios conviven actualmente personas de edades muy diferentes.

“Tengo mucho rango etario. Tengo alumnos desde 12 o 13 años y hasta he tenido un máximo de 90 años. La actividad física es para todos”, destacó.

El profesor señaló que no es necesario comenzar directamente con entrenamientos exigentes y recomendó incorporar progresivamente el movimiento a la vida cotidiana.

“Al menos arrancar a caminar, empezar a hacer algo de fuerza, porque evidentemente es parte de la vida saludable. Sin fuerza no hay salud y sin actividad física tampoco podemos ser una persona saludable”, sostuvo.

“Siempre es buen momento para comenzar”

Para quienes llevan años sin realizar ejercicio, dar el primer paso puede representar uno de los mayores desafíos.

Pereyra explicó que cada persona llega al gimnasio con una historia diferente y que los entrenamientos deben contemplar esas particularidades.

“Todo tiene un historial previo de lo que venís haciendo en tu vida diaria. Hay gente que arranca el gimnasio siendo sedentaria y es un gran esfuerzo y un gran paso para alguien que es sedentario, o gente mayor que nunca hizo mucha actividad física”, señaló.

Ante esos casos, remarcó: “Obviamente es bienvenido y siempre es buen momento para comenzar”.

Los gimnasios ya no son solamente “fierros”

El concepto tradicional del gimnasio también cambió durante los últimos años. Ya no se trata exclusivamente de levantar pesas o desarrollar masa muscular.

“Hace muchos años se creía que el que iba al gimnasio era fisicoculturista o que solamente iban los patovicas”, recordó Pereyra.

Actualmente, los centros de entrenamiento incorporan diferentes ejercicios y movimientos destinados a trabajar múltiples capacidades físicas.

“Hoy en día no solo se ve el hacer fierros o hacer fuerza. Se incluyen movimientos y se trata de abarcar todos los patrones motores posibles, obviamente pensado y adaptado según quién”, explicó.

En ese sentido, remarcó que “no es el mismo entrenamiento para alguien que tiene 20 años que para alguien que tiene 90. Todo se adapta”.

Cada vez se busca más un entrenamiento personalizado

Otra transformación está vinculada con el acompañamiento profesional. Según Pereyra, quienes concurren a los gimnasios buscan cada vez más una planificación adaptada a sus necesidades.

“Las personas buscan que el profesor esté encima, que las escuche, que vea su progreso y adapte toda la rutina a sus lesiones, sus necesidades y su motivo”, indicó.

Los objetivos tampoco son iguales para todos. “Capaz que el motivo es estético, capaz que el motivo es salud, y todo eso se va adaptando”, explicó.

De esta manera, la planificación puede modificarse según la edad, el estado físico, antecedentes de lesiones y las metas personales de cada alumno.

¿Es mejor entrenar a la mañana o a la noche?

Una de las dudas habituales al momento de comenzar es cuál es el mejor horario para realizar actividad física.

Para Pereyra, la elección depende fundamentalmente de la organización cotidiana de cada persona y de encontrar un momento que permita sostener el hábito.

“El tema del horario depende de la rutina de cada uno. Hay gente que arranca a las seis de la mañana y después ya se va a trabajar”, comentó.

Otros prefieren horarios con menor concurrencia o entrenan directamente después de finalizar la jornada laboral.

“Puede ser que terminás a las ocho de la noche de trabajar y te vas al gimnasio por lo menos una hora o 40 minutos a moverte. Todo depende de la rutina de cada uno”, sostuvo.

Alimentación y ejercicio deben complementarse

El entrenamiento es solamente una parte de la construcción de hábitos saludables. La alimentación también ocupa un lugar central.

Pereyra remarcó que quienes buscan mejorar su rendimiento o conseguir resultados sostenidos necesitan acompañar la actividad física con una alimentación adecuada.

“La alimentación es base. Si vos querés ver progreso y mejoría en el entrenamiento y a largo plazo, la alimentación es fundamental”, señaló.

El concepto apunta a evitar que el entrenamiento sea considerado de manera aislada: mantenerse activo y sostener hábitos alimentarios adecuados forman parte de un mismo proceso.

Aumenta la demanda en gimnasios con la llegada de la primavera

El desafío: no entrenar solamente para el verano

Aunque la llegada del calor suele funcionar como incentivo, la recomendación es transformar ese impulso inicial en un hábito permanente.

En los gimnasios se observa movimiento durante todo el año, incluso en jornadas de condiciones poco favorables.

“La gente viene y concurre igual, sea día de lluvia, día de frío o feriado. Siempre hay movimiento”, destacó Pereyra.

La primavera puede ser entonces el punto de partida para quienes postergaron durante el año la decisión de comenzar. El objetivo, remarcaron, es que la actividad no termine junto con el verano.

“La actividad física es para todos”, sintetizó Pereyra, al destacar que no existe una edad específica para comenzar a moverse y que cada entrenamiento puede adaptarse a las posibilidades y necesidades individuales.