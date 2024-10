Fotos íntimas creadas con IA: “Es un brutal abuso”, dijo la madre de una víctima

La mamá de una de las adolescentes de un colegio de la zona sur de la ciudad de Córdoba relató que su hija y otras compañeras, que tienen entre 13 y 15 años, fueron víctimas de la viralización de imágenes manipuladas con Inteligencia Artificial, en las que usaron sus rostros en cuerpos desnudos.

Esta situación también se registró en otros colegios. El más conocido se hizo días pasadas en la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires.

La mujer relató que "las fotos se viralizaron no solo en un grupo cerrado, sino que también llegaron a una comunidad de 2.000 personas", y explicó la burocracia con la que tuvo que lidiar para poder denunciar el hecho.

El incidente ocurrió hace aproximadamente 15 días y la manipulación con IA se hizo a través de las imágenes que se obtuvieron de los perfiles de las menores de sus redes sociales, como TikTok e Instagram.

"No sabemos por dónde circulan hoy actualmente", lamentó la mujer, quien al tomar conocimiento de lo sucedido, la denunció en el Polo de la Mujer, donde le explicaron el procedimiento y le pidieron que su hija fuera a declarar y hablar con una psicóloga.

En lo que respecta al colegio, las autoridades actuaron de acuerdo al protocolo del Ministerio de Educación, pero, según dijo la mujer, en un primer momento la reacción "fue negativa porque las fotos no habían sucedido dentro del colegio", sin embargo, como luego el grupo de varones sacó fotos a las chicas por debajo de la pollera, ahí sí tomaron medidas.

"Sé que le han suspendido la matrícula al chico", contó la mamá, sin embargo aseguró que el chico "sigue yendo como si nada". Apenas sucedió todo, la mamá habló con el padre del joven y este si bien se disculpó, ella consideró que "minimizó la situación". "No es suficiente una disculpa, esto es un abuso", enfatizó.

"Me comuniqué con uno de los papás, lo conozco y hablé con él le planteé la situación y le escribí por privado y le dije que lo iba a denunciar e ir hasta las últimas consecuencias. Él me llama y me pide disculpas, pero como que lo minimizó como si fuera una travesura", lamentó.

Sobre cómo está su hija, la mujer expresó que “está muy angustiada, tiene miedo, y la foto se ha viralizado de tal manera que parece real. Mi hija tiene 14 años y aparece su cara con un cuerpo desnudo por todos lados y no es algo que podemos normalizar y decir fue una travesura, es algo muy grave". (Cadena 3)