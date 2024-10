Ex intendente entrerriano condenado por abusos cumplirá sentencia en la cárcel de El Potrero

En la mañana de este jueves, cerca de las 11.30, una camioneta del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, con tres efectivos de la fuerza, trasladaron al ex intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, hasta la Colonia Penal El Potrero, donde cumplirá su condena por tres abusos sexuales.

Después de ser revisado por el médico policial, para constatar en las condiciones que se encontraba de salud, Constantino dejó la Jefatura Departamental donde estaba alojado desde el martes al mediodía y fue conducido a su lugar de confinamiento, donde deberá cumplir con la sentencia de 14 años y 6 meses de prisión efectiva.

Vale recordar que hace 48 horas, el juez Arturo Dumón dispuso "que comience la ejecución efectiva de la condena penal privativa de libertad" y durante todo este lapso de tiempo el condenado estuvo bajo la órbita del juez de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, Carlos Rossi, que debió realizar el trámite burocrático judicial para asegurar la seguridad de Constantino en la Unidad Penal 9, indica El Argentino.

Archivo - Elonce

“No iba a parar hasta que se hiciera justicia”, dijo una de las víctimas

María Luján, una de las víctimas denunciantes del ex intendente de Gilbert, manifestó sentir “alivio, tranquilidad, paz” ante el traslado de Constantino a la unidad penal. “Temía que lo dejaran en la casa y eso no es una condena”, dijo.

“Fui en busca de justicia y dije: hasta que no la tenga no voy a parar. Pasé un infierno, hasta estuve internada en Salud Mental y ahí hice mi clic, todo lo malo lo convertí en fuerza”, relató la mujer.

El domicilio de María Luján, está a dos cuadras y media de la casa del exintendente y confesó que “había gente que no se quería meter, porque Constantino “aparte de soberbio, era una persona que se llevaba a todos por delante y entendí eso de la gente porque yo también tuve miedo, hasta que pude hablar”.

“Lo mío fue a principios de 2021, yo empecé a vivir cosas, y opté por tomar una licencia, estuve 30 días y después cuando volví, viví lo peor y me volví a retirar, estaba en tratamiento psicológico y me animé a denunciarlo en agosto”, relató la joven. “Viví tocamientos en la oficina de la Intendencia, él era el intendente, yo tenía mi oficina pegada. Había insinuaciones todo el tiempo por WhatsApp, y personalmente. Al regresar de una licencia de 30 días, pensé que iba a cambiar la situación, pero cuando volví, me abusó con sus dedos y fue la última vez que trabajé y me fui”, contó.

Luján señaló que el acoso continuó en su domicilio personal, antes y después de realizar la denuncia. “Él seguía enviándome mensajes, y se me apareció en mi casa. Eso fue lo que me llevó a denunciar porque tenía mucho miedo. Siempre me decía que pensara en mis papás y en mis hijos... Cuando lo denuncié me seguían, me pasaron cosas en mi casa…”, recordó.

La mujer realizaba tareas de prensa y comunicación en la comuna, donde finalmente fue despedida. “Yo tenía un contrato, tenía recibo y todos los beneficios, yo iba a todas las actividades del intendente, pero hicieron un decreto y me quedé sin trabajo. A los meses, el Ejecutivo me mandó el telegrama de despido”.

En la actualidad, esta víctima de Constantino sigue con asistencia psicológica y sostuvo a Radio Máxima que “hay otras chicas que se van animando y cuentan cosas de él”.