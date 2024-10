“Estás loco, ¿cómo voy a hacer eso?”: el divertido momento de Messi con un niño

Un encuentro especial en el predio de la Selección Argentina se difundió en las últimas horas cuando un niño sorprendió a Lionel Messi con un particular pedido, ante el cual el campeón del mundo no pudo contener la risa.

El niño le preguntó al capitán de la Selección Argentina si podía imitar su festejo de gol, la próxima vez que anote un tanto y le mostró el acto.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">• "If you score a goal, can you celebrate the way I do?"<br><br>Messi: "What is your celebration?"<br><br>Messi: "You are crazy"'😂<br><br> <a href="https://t.co/29SYDcmQX7">pic.twitter.com/29SYDcmQX7</a></p>— All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) <a href="https://twitter.com/AlbicelesteTalk/status/1849076110442578142?ref_src=twsrc%5Etfw">October 23, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

“Cuando metas un gol, ¿podés hacer el festejo como hago yo?”, preguntó el pequeño hincha. Ante la demostración del festejo, Messi entre risas respondió: “No, estás loco vos, ¿cómo voy a hacer eso?”.

El momento quedó registrado en video y rápidamente se propagó por las redes sociales.

La anécdota se conoció mientras el capitán argentino sigue rompiendo récords con el Inter Miami. El sábado pasado venció 6-2 al New England Revolution y estableció una nueva marca histórica de puntos en la Major League Soccer (MLS).

En ese partido, el capitán argentino brilló con un hattrick, al igual que lo había hecho días atrás con la Albiceleste frente a Bolivia en el estadio Más Monumental.