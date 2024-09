Prevén mayores complicaciones con el servicio eléctrico en Gualeguaychú

Electricidad. El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú, Nahuel Otero, manifestó que los posibles cortes de energía anunciados para el verano por el gobierno nacional, son algo que genera gran preocupación.

Otero aseguró que la situación es preocupante y anticipan mayores complicaciones respecto al año anterior, frente a la realidad climatológica actual y la falta de inversión en la generación de energía a nivel nacional.

“Vamos a tener un verano con cortes, se viene un verano seco porque hay ríos sumamente bajos y hay una falta de inversión en obras de envergadura”, indicó.

Problemas de generación

Según Otero, los principales faltantes estarían relacionados con la generación, el transporte y la distribución de energía en el país, sumado a las consecuencias que tendrá la salida de funcionamiento de la planta Atucha I, que se dará la próxima semana. “Estas obras hacen a la sostenibilidad del sistema, y no pueden ser afrontadas por las mismas distribuidoras”, remarcó en Maximaonline.

En otro orden, Otero se refirió a la quita del cobro del servicio de alumbrado de plazas y calles, y señaló que la medida perjudica a la recaudación de fondos municipales.

“Quitar esta tasa de la factura, es desfinanciar al municipio. Me encanta que Caputo esté preocupado por dejar la factura limpia, pero la recaudación de ellos no la tocan. ¿Por qué no saca el IVA?”, cuestionó el presidente de la Cooperativa.

Declaraciones de Francos

El Gobierno nacional anticipó que habrá cortes de luz programados durante el verano ante la alta demanda de electricidad y la falta de generación que vaticinan para los primeros meses del 2025. “Va a haber una programación, está analizándose”, admitió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Si viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente no han habido inversiones, va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales”, especificó en declaraciones radiales.

En la misma línea, aclaró: “Es una situación que viene de años y que hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades, no podemos estar sujeto a improvisar. La secretaría de Energía está trabajando en el tema”.