Declararon Héroe Nacional al Brigadier Estanislao López, referente del federalismo argentino

El Brigadier Estanislao López, conocido como el “Patriarca del Federalismo Argentino”, fue declarado Héroe Nacional mediante la Ley 27.827, publicada este viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial. El reconocimiento destaca su actuación en defensa de los ideales federales y republicanos.

La norma fue sancionada por el Congreso de la Nación el 17 de septiembre y quedó promulgada de hecho el miércoles 7 de octubre. De esta manera, la declaración completó su trámite legislativo y fue publicada oficialmente.

El artículo primero establece el reconocimiento al militar y dirigente santafesino por su defensa del federalismo y de la organización republicana. López gobernó Santa Fe entre 1818 y 1838, durante un período de conflictos y acuerdos entre las provincias.

Qué establece la ley sobre su trayectoria

Además de declararlo Héroe Nacional, la legislación dispone que el Gobierno nacional realice acciones para destacar, rememorar y reflexionar sobre la vida, el pensamiento y la trayectoria del Brigadier Estanislao López.

El artículo segundo señala que esas actividades deberán desarrollarse tanto en el país como en el exterior. La disposición contempla así la difusión de su actuación política y militar más allá del reconocimiento formal.

La denominación “Patriarca del Federalismo Argentino” forma parte del texto de la ley, que vincula la declaración con los ideales que defendió durante su trayectoria.

Sus primeros años y la participación militar

López nació el 22 de noviembre de 1786 en Santa Fe. Fue hijo del oficial de milicias Juan Manuel Roldán y de María Antonia López, y fue bautizado con el apellido materno.

Recibió educación en la escuela franciscana de su ciudad y, a los 15 años, se incorporó a la defensa de la frontera norte. Esa experiencia marcó el comienzo de su actividad militar.

Posteriormente, participó con el grado de sargento en la expedición al Paraguay que condujo Manuel Belgrano. Fue capturado en la batalla de Paraguarí y, al finalizar la contienda, trasladado como prisionero desde Asunción hacia un buque frente a Montevideo.

Dos décadas al frente del gobierno de Santa Fe

El Brigadier Estanislao López asumió el gobierno santafesino en 1818 y permaneció en el cargo hasta su muerte, el 15 de junio de 1838. Su gestión se desarrolló durante dos décadas de enfrentamientos armados y negociaciones entre los gobiernos provinciales.

En 1819 promovió el Estatuto Provisorio de Santa Fe, que reconoció la soberanía popular y estableció mecanismos de organización republicana. Ese instrumento dio a la provincia una constitución propia.

Durante su administración también impulsó iniciativas económicas, medidas para ordenar las cuentas públicas y políticas relacionadas con la educación primaria y secundaria.