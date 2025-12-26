Córdoba multará a familias que no vacunen a menores de 18 años

El gobierno de la provincia de Córdoba anunció que avanzará con sanciones para las familias que no cumplan con el calendario nacional de vacunación obligatoria en menores de 18 años. La medida se instrumentará mediante una modificación del Código de Convivencia provincial y fue confirmada por el ministro de Salud, Ricardo Pickesteiner.

Según explicó el funcionario, la reforma incorporó el artículo 75 bis, que previó penalizaciones para padres, tutores o responsables legales que no acreditaran el cumplimiento del esquema de inmunización obligatorio. Las sanciones contemplarán una multa de 50 unidades fijas de multa, hasta cinco días de arresto o su equivalente en tareas comunitarias.

En declaraciones a Cadena 3, Pickesteiner señaló que la aplicación de la norma podrá iniciarse a partir del aviso de cualquier sector del sistema de salud, tanto público como privado, o de un funcionario público. En esos casos, se daría intervención al Ministerio de Seguridad para poner en marcha las actuaciones administrativas correspondientes.

Fundamentos sanitarios y antecedentes

El ministro indicó que la decisión se apoyó en la experiencia de la provincia de Mendoza, donde la tipificación del incumplimiento como contravención permitió mejorar los niveles de cobertura vacunatoria. En ese marco, sostuvo que la discusión no estuvo centrada en la eficacia de las vacunas, sino en el cumplimiento de una ley vigente.

Asimismo, advirtió sobre el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles. “Si no se cumple con el calendario, existe el riesgo de que reaparezcan enfermedades como el sarampión o la tos convulsa”, señaló.

Durante la entrevista, Pickesteiner afirmó que la negativa a vacunar a menores no puede anteponerse al derecho a la salud de los niños. En ese sentido, expresó que las vacunas “salvan vidas y mejoran la calidad de vida”, y remarcó que no vacunarse implica un riesgo individual y colectivo, al exponer a personas vulnerables, adultos mayores y pacientes inmunocomprometidos.

Niveles de cobertura y nuevas estrategias

Según datos oficiales, los niveles actuales de vacunación en menores de 15 meses en Córdoba se ubican entre el 69% y el 79%. Frente a ese escenario, el Ministerio de Salud provincial fijó como objetivo superar el 85% de cobertura, considerado necesario para garantizar la erradicación de enfermedades prevenibles.

Para alcanzar esa meta, la cartera sanitaria anunció la implementación de vacunatorios móviles, que recorrerán escuelas, eventos provinciales y estadios de fútbol durante los fines de semana. Además, se informó que la provincia ampliará la cobertura de la vacuna antigripal y adquirirá dosis para inmunizar a 100.000 niños de entre 2 y 5 años, ampliando el rango etario actual.

Las medidas forman parte de la estrategia sanitaria prevista de cara al año 2026, con el objetivo de reforzar el control del calendario nacional de inmunización y mejorar los indicadores de salud pública.