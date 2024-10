Cómo se aplican las nuevas tarifas en el servicio de transporte del Área Metropolitana

Este lunes la Secretaria de Transporte emitió un decreto que anuncia la vuelta de los subsidios para el transporte del Área Metropolitana, es decir, para aquellos colectivos que conectan Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y Villa Fontana, con Paraná, y viceversa. En ese marco, se estableció un régimen tarifario:

-Tarifa plana: $1.200

-Tarifa para beneficiarios del BEGU (con domicilio en Paraná): $ 0,00

-Tarifa para Estudiantes Primarios: $120

-Tarifa para Estudiantes Secundarios: $300

-Tarifa para Estudiantes Universitarios: $360

En ese sentido, se informó a Elonce que el estudiante primario/secundario que sube al colectivo en Paraná y baja en Paraná, y tiene domicilio en Paraná, no paga nada, ya que como son beneficiarios del BEGU el costo es de $0,00.

Por otra parte, se aclaró que para los usuarios que suben al colectivo en alguna ciudad del Área Metropolitana y viajan a Paraná, y viceversa, la situación es la siguiente:

Aproximadamente 460 usuarios primarios, que no tienen BEGU por no tener domicilio en Paraná, pagarán $120. En el caso de los estudiantes secundarios, son aproximadamente 991 los que no tienen BEGU y pagarán $300. En tanto, los estudiantes universitarios son alrededor de 10.000 y pagarán $360 cada boleto.

Remarcan que el beneficio BEGU es solo para residentes de Paraná.

En tanto, en el caso de Jubilados y Obreros, por ahora abonarán la tarifa plana, de $1200, hasta que modifique el cuadro tarifario Sube nacional, explicaron a Elonce. Esta situación podría demorar, aproximadamente, 10 días.

Asimismo, se informó que es el estado provincial el que se hace cargo de subsidiar el precio de los boletos. Además de los subsidios que ya aporta, agregará aproximadamente unos 200 millones de pesos más para este nuevo sistema.

El Área Metropolitana abarca a las líneas que conectan Paraná con San Benito, Colonia Avellaneda, Oro Verde, Sauce Montrull y Villa Fontana, es decir, las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6, 15 y 24. Elonce.com

El Decreto completo

Tarifas Área Metropolitana ... by ELONCE Paraná