Tiempo en Entre Ríos: lunes con lluvias y una mejora prevista desde la tarde

El tiempo en Entre Ríos presenta un comienzo de semana inestable: en Paraná llueve desde las primeras horas de la madrugada de este lunes 12 de octubre. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precipitaciones en distintas localidades, con temperaturas máximas de entre 17 y 18 grados.

Para la capital provincial se anuncia una mínima de 11 grados y una máxima de 18. La probabilidad de lluvia durante la mañana se ubica entre el 10% y el 40%, mientras que por la tarde y la noche desciende a un rango de entre el 0% y el 10%.

El cielo estará parcialmente nublado durante la tarde y mayormente cubierto hacia la noche. Los vientos previstos para Paraná tendrán velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, sin ráfagas indicadas en el pronóstico.

Qué se espera este lunes en otras ciudades

La Paz y Villaguay tendrán condiciones similares, con mínimas de 11 grados y máximas de 18. En ambas se esperan lluvias por la mañana y una disminución de las probabilidades de precipitación para el resto de la jornada.

En Victoria, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, las temperaturas oscilarán entre 10 y 17 grados. Las chances de lluvia también serán de entre el 10% y el 40% durante la mañana, con cielo mayormente nublado después del mediodía.

En Concordia y Federación, el tiempo permanecerá inestable por más tiempo: el SMN prevé lluvias matinales y chaparrones durante la tarde, con probabilidades de entre el 10% y el 40% en ambos períodos. Las máximas llegarán a 18 grados y las mínimas serán de 11.

Una mejora entre el martes y el jueves

El martes 13 se espera nubosidad variable en las ciudades relevadas de Entre Ríos, con bajas probabilidades de precipitaciones. Paraná, La Paz y Villaguay tendrán máximas de 19 grados; Victoria, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Concordia y Federación alcanzarán los 20. Las mínimas serán de 11 grados.

Para el miércoles 14, el pronóstico anticipa máximas de 21 grados en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación, y de 20 en las otras tres localidades. Predominará el cielo parcialmente nublado, con mínimas de entre 12 y 13 grados.

El jueves 15 continuará la nubosidad variable. Las máximas se ubicarán entre 19 y 20 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre 13 y 14. Las probabilidades de lluvia serán bajas, con valores de entre el 0% y el 10% en buena parte de los períodos.

El viernes volverían las tormentas

Hacia el viernes 16, el clima en Entre Ríos podría volver a desmejorar. Las ocho ciudades incluidas en los pronósticos presentan chances de tormentas de entre el 10% y el 40% para la tarde y la noche, con mínimas de 14 grados y máximas de 19.

Después de ese período, el sábado 17 se prevé una baja de las temperaturas y cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones anunciadas. Las máximas serán de 16 grados en Victoria, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y de 17 en Paraná, La Paz, Villaguay, Concordia y Federación.

Para el domingo 18, Día de la Madre, se espera nubosidad parcial y un leve ascenso térmico. Victoria, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay tendrán máximas de 19 grados; las restantes localidades llegarán a 20, con mínimas de 11 y sin lluvias previstas.