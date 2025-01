Carlos Ramón Fernández en la Fiesta del Pan Casero: “es mucho el cariño que me ha dado Entre Ríos”

Con más de 50 años de carrera artística y recorriendo la senda del folclore, Carlos Ramón Fernández, apodado el "Chacarero Cantor", se subió al escenario de la Fiesta del Pan Casero. Pero también se hizo un ratito para dialogar con Elonce sobre la fiesta, la cultura, los amigos y dio la fórmula de con qué hay que acompañar al pan casero.

“Realmente estoy muy contento y feliz de estar nuevamente en Entre Ríos y la verdad que no sé cuántas veces hemos estado, muchísimas veces”, sostuvo al dialogar con Elonce Carlos Ramón Fernández y agregó que “es mucho el cariño que me ha dado esta provincia”, dijo.

“El año pasado hicimos 182 presentaciones y mientras tenga voz, voy a seguir. Me retiraría si la gente, cuando canto “Domingo, día del Padre” o “La frazada del abuelo” y no se le cae una lágrima o no se me cae una lágrima a mí, cuando veo en televisión a La Beriso, cantando mi zamba “Por una mirada”, dijo y agregó que “esas, son cosas que uno no se imaginó nunca como peón de campo”, afirmó.

“Que Rolo (de La Beriso) me llame para decirme vamos a grabarla juntos. Yo lo escuché cantarla en Jesús María. Son cosas maravillosas para un hombre de que empezó en el campo”, remarcó al dialogar con Elonce y agregó que sigue vinculado al campo “aunque vivo en la ciudad y ya no agarro una pala ni por casualidad, pero realmente es muy lindo”, admitió.

La palabra de Carlos Ramón Fernández antes de subir al escenario en Sauce de Luna

Para hacer amigos

El canto de la tierra, la voz del peón de campo, el grito del interior profundo del país y las súplicas del trabajo rural anidan en la garganta de Carlos Ramón Fernández, hace más de 50 años. Es el sonido de quienes dejan hablar al paisaje de la siembra y llegan al trote a casa para esperar otro día.

Consultado sobre las fiestas como la del Pan Casero que reúne a la familia y a la cultura, el “chacarero cantor”, sostuvo como reflexión al dialogar con Elonce, que “si la guitarra la usara solamente para recaudar, que es bueno, para tener un buen pasar. Pero si no sirve para para cosechar amigos, no sirve para nada, sería simplemente una madera. Fue ella, la que me paseó por toda la Argentina, un trozo de madera hecho guitarra”, recordó.

Pan casero con salame

Por otra parte, como coincidencia, el hombre que sus milongas, valses, zambas y, sobre todo, cantos sureros, le canta al amor, a los paisajes, la vida rural y la problemática social; recordó que “En Saladillo, tenemos la Fiesta de la Galleta de Piso”, mencionó y afirmó que “el pan casero tiene que ir con un salame casero en el medio. Pan casero con salame va como piña: como dirían los del Gran Buenos Aires: ¿chabón, sabés cómo va, no?”, concluyó.