Buscan preservar la lengua chaná: sólo dos personas la hablan en el mundo

Buscan preservar la lengua chaná. Con la participación de la descendiente chaná Evangelina Jaime, la comisión de Cultura y Turismo de la Cámara de Diputados, presidida por Mauro Godein, abordó este jueves dos proyectos que buscan preservar el idioma y el acervo cultural de ese pueblo originario de Entre Ríos.

Uno de los proyectos fue presentado por Gabriela Lena y el otro por el diputado (mandato cumplido) Julián Maneiro.

La propuesta de Lena busca declarar la emergencia de los idiomas originarios chaná y charrúa, con la finalidad de resguardarlos, como así también su cultura. En tanto que el de Maneiro, prevé instituir el 3 de febrero de cada año como Día de la Cultura Chaná, en homenaje al nacimiento de Blas Jaime, el último hablante de ese pueblo.

Durante la reunión de trabajo, Evangelina Jaime, hija de Blas, resaltó: “Mi papá está preocupado porque dice que ya está viejo y lo están olvidando, por eso el proyecto me parece muy importante. Somos dos personas que podemos hablar el idioma y no hay nadie más en el mundo que lo sepa”.

La propuesta de Lena contempla la impresión de libros sobre la cultura chaná. En la reunión, se aclaró que estas publicaciones deberán ser actualizadas y autorizadas por los descendientes de este pueblo originario. “Estoy trabajando en un nuevo diccionario y me gustaría que sea a modo de enciclopedia para que sirva para las escuelas, facultades y todas las instituciones desde donde nos piden información sobre nuestra lengua y nuestra cultura”, manifestó.

“Es muy importante recordar que aquello era un matriarcado, que las mujeres eran muy importantes en la cultura y eran quienes sabían todo. Los hombres estaban para la guerra, nada más. Otra cosa que podemos aprender de ellos es el cuidado del medio ambiente, que tanta falta nos está haciendo hoy”, reflexionó Evangelina.

Por otra parte, la misma comisión trató un proyecto de ley para declarar patrimonio histórico arquitectónico cultural de Entre Ríos a la casa de retiros Stella Maris, perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino de Aldea Protestante, autoría de Lénico Aranda.

El último chaná parlante

Blas Wilfredo Omar Jaime nació en El Pueblito, cerca de la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, en 1934. Cuando tenía 12 años su mamá le empezó a enseñar la lengua de sus antepasados: el chaná. Aunque no terminó la escuela primaria, Blas estudió el idioma rigurosamente hasta los 25 años. A fines de 2004, ya jubilado y con 70 años, quiso dar con otros hablantes del chaná en Entre Ríos pero se dio cuenta de que él era el último.

Blas Jaime, "el último chaná parlante" - Archivo Elonce

Como último hablante, Blas tenía un tesoro ancestral, y, sin embargo, se enfrentó a un dilema de la tradición chaná: en esa cultura las mujeres son las únicas que pueden transmitir la lengua; pero si él no quebraba la regla, el chaná desaparecería.

“Mis maestras fueron mi madre, mi abuela y mi bisabuela; ellas me enseñaron la lengua chaná. Mi mamá se decidió a enseñarme porque no tenía hijas mujeres. Desde los 12 años hasta cerca de los 25 me dio clases. Las tomé con gusto y era muy estudioso, a pesar de que no terminé la escuela. Éste era otro tipo de conocimiento; un conocimiento más puro, más directo, de siglos de transmisión oral”, aseguró Blas en un artículo publicado hace unos años en Página 12.

Sponsorización del deporte

Por su parte, las comisiones de Deportes y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas trataron este jueves un proyecto de ley para crear un régimen de sponsorización y tutoría del deporte que fue presentado por Débora Todoni.

En la ocasión, participaron como invitados Leonardo Acosta, presidente del Club Universitario de Paraná; Fabián Ludi, titular del Viale Foot Ball Club, y Esteban Vitor, secretario de Legal y Técnica de la Provincia.

“Hoy escuchamos a los invitados, quienes hablaron de la importancia que tiene esta ley para la subsistencia de los clubes en un momento tan difícil de la economía. La realidad es que la gran mayoría de estas entidades tienen dificultades en el día a día para cubrir todas las necesidades”, comentó Sarubi. “Entendemos la importancia que tienen los clubes entrerrianos en la contención social que realizan, sobre todo con los más chicos, y todos conocemos la situación por la que atraviesan”, añadió.

El diputado precisó que, de acuerdo a lo previsto en el proyecto, las empresas o los particulares que realicen aportes económicos tendrán una deducción de impuestos provinciales. Por este motivo, adelantó que para una próxima reunión serán convocadas las autoridades de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y otras áreas del Poder Ejecutivo, para realizar consultas relacionadas con la necesidad de no generar un perjuicio económico a las arcas provinciales.

Por otro lado, la comisión de Deportes analizó una propuesta de Mauro Godein para declarar ciudadano ilustre a Rodrigo Fernando López, representante de Argentina en seis juegos paralímpicos en la disciplina ciclismo.