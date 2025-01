Avioneta con cocaína en Entre Ríos: qué dijo la madre de la joven boliviana detenida

El miércoles de la semana pasada, la policía de Entre Ríos halló en una avioneta que había aterrizado de emergencia en la zona rural del departamento Ibicuy, 359 kilos de cocaína de máxima pureza.

Por el hecho fueron detenidas dos personas: el piloto, Carlos Costas Dias, brasileño de 52 años y quien sería su pareja, Jade Isabela Callaú Barriga, de 21 años y oriunda de Brasil.

Desesperada y acorralada ante la situación, Jade habría intentado explicar a la Policía, previo a la requisa, que se encontraba embarazada y que debía ir a un hospital de urgencias, "para distraer la investigación", aunque su ardid no surtió efecto. Luego, una vez realizado el hallazgo de la droga, la joven pretendió extorsionar a la policía con una oferta de 60.000 dólares. Si bien no contaba con el dinero en efectivo, insinuó que alguien podría depositarlo en una cuenta, lo cual tampoco resultó.

La información sobre el intento de soborno la brindó Néstor Roncaglia, Ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos. "Estamos investigando si es hija de un influyente jefe narco de Bolivia. Desde el sábado permanece detenida en el penal de Ezeiza, acusada de tráfico de drogas, y le podría caber una pena que va de 4 a 15 años. Y por tentativa de cohecho, ya que le ofreció 60.000 dólares a los policías de Entre Ríos que la retuvieron para que la dejaran ir".

El Ministro explicó que "la decisión de trasladarla a Ezeiza se debió a razones de seguridad. Estimábamos que estando en una comisaría provincial, podrían intentar rescatarla, con lo cual nos pareció prudente que estuviera en la órbita del Servicio Penitencia Federal".

Callaú Barriga solicitó por todos los medios hablar con su padre, Luis Alberto Callaú, o con su madre, Patricia Barriga, ambos residentes en Bolivia, "pero eso no ocurrió porque se encuentra incomunicada".

Las circunstancias indican que el avión procedía de Bolivia y habría recorrido unos 1.500 kilómetros hasta el lugar de aterrizaje. “Pero se cree que el destino final era el norte de la provincia de Buenos Aires por la dirección de la aeronave antes de tocar tierra", analizó Roncaglia y mencinó que "hasta el momento la ciudadana boliviana Jade Callaú no tendría antecedentes penales".

"Mi hija se pudo haber confundido"

Patricia Barriga Suárez, madre de Jade, habló con Clarín y negó que su hija sea parte de un clan narco.

"Recién vengo de la comisaria de aquí de San Borja, donde vivo, porque pedí los antecedentes penales de mi hija, que obviamente no tiene. Quiero llevarlos a la Argentina junto con el certificado de estudio de psicología, carrera que está estudiando. Todo ayudará para que se entienda que mi hija es una persona de bien".

La mujer está buscando la manera de viajar la próxima semana a Buenos Aires. "Se dicen tantas mentiras que no lo puedo creer. Primero que mi hija fue Miss Bolivia, cosa que no es cierto. Ella fue Reina Ganadera, en 2019, de San Borja, una ciudad donde el fuerte es su ganadería y es un concurso anual que forma parte de la tradición. También dicen las noticias que mi marido es un capo narco y que mi hija trabajaría para él. Me río por no llorar. Nosotros somos humildes, alquilamos esta casa donde vivimos y ni siquiera tengo el dinero para viajar a Buenos Aires".

Jade junto a su madre. Foto: Clarín

"Trabajamos todo el día, desde bien temprano, para poder ayudar a nuestros hijos, Tenemos cuatro, tres mujeres y un varón, que es el más grande. Jade vive con su hermana Diana (23), en Trinidad, una ciudad universitaria, donde las dos conviven en un departamento de dos ambientes que con mi marido sostenemos el alquiler", cuenta la mujer. Ella está al frente de un almacén, mientras que Luis Alberto, su marido, arría ganado en un campo.

Dice que la última noticia que tuvo de su hija fue el lunes de la semana pasada. "Hablamos lo más bien, estaba contenta, en la localidad de Santa Ana. Y la noté normal, no sentí nada extraño como madre". Patricia afirma que no pone las manos en el fuego por su hija. "No sé qué le pudo haber pasado, pero seguramente se confundió o fue engañada. Evidentemente, de ser así, tomó una mala decisión, pero Jade es una chica sencilla, humilde, amiguera, la verdad es que yo me enteré por las noticias en televisión y no podía creerlo. De lo que sí estoy convencida es que Jade no está metida en el mundo del narcotráfico, como se dice en Argentina... Esta es la primera vez".

Jade es la más jovencita de la familia “y está sumergida en el universo de las redes sociales, donde todo es imagen y materialismo. Como todas las chicas de su edad, le gustan la ropa, los autos, la imagen, estar a la moda, es ambiciosa, pero a la vez súper sencilla... Maneja una moto que le compré y que todavía estoy pagando en cuotas".

Hace dos meses se hizo una cirugía estética. “Yo no estaba muy de acuerdo, pero estuve junto a ella, cómo no iba a estarlo siendo la madre", aclara. En un Tik-Tok, Jade aparece en un video en el que se la ve internada, aunque caminando por un pasillo, arrastrando el suero, y celebrando los cambios. "Me quité un poquito aquí, me puse un poquito allá, me respingué la nariz, párpados, mentón y el diseño de sonrisa", recita con ritmo de rap. "Ella, además de estudiar, trabaja como modelo y debe pensar que necesita verse lo mejor posible", justifica la madre.

Por último, la madre de la detenida expresa que "es difícil hacer oídos sordos a todo lo que se dice en el barrio. Entre las cosas que una escucha y las noticias que inventan desde Argentina, más quiero viajar para estar al lado de Jade y abrazarla. Pensar que está encerrada en un centro de detención me remueve las tripas, pero este es un momento para que mi hija me vea fuerte. Hoy mi objetivo es conseguir el dinero para viajar cuanto antes a Buenos Aires".

El parentesco con un jefe narco

La ex “reina ganadera” de la pequeña localidad de Borja sería pariente del capo narco Jorge Adalid Granier Ruiz, quien se encuentra detenido en la cárcel federal de Ezeiza como proveedor de drogas de grupos criminales argentinos, particularmente de Rosario y la región, con la modalidad de taxi aéreo.

La filiación fue publicada por el portal Encripdata , que mantuvo contacto con un familiar de Jade Callaú.

El parentesco con el capo narco Granier proviene “de parte paterna”. Y aclararon: “Pero casi no hemos convivido mucho porque vivían en otra ciudad”.

El capo del taxi aéreo

Granier Ruiz fue detenido en Brasil en marzo de 2023 y posteriormente extraditado a Argentina. Hoy se encuentra con procesamiento confirmado y a disposición del juez federal de Salta Julio Bavio. Se le atribuye el transporte en avioneta de casi 400 kilos de cocaína y conexiones con el narco de Ibarlucea Fabián “Calavera” Pelozo, uno de los traficantes más pesados de la región.

El hecho que se le imputa es el transporte de 400 kilos de cocaína detectados el 24 de septiembre de 2020 en Ramallo, provincia de Buenos Aires. Se trata de un caso por el que recibieron condenas otros miembros de la misma organización, entre ellos el propio Pelozo, quien recibió la droga –que ingresó vía aérea– y la almacenó en su casa de Ibarlucea para luego transportarla a Buenos Aires.

Según el expediente, hay escuchas donde Granier asegura cobrar 320 mil dólares por el transporte de la droga en aeronaves, con un adelanto de 50 mil, y señalaba que la capacidad de carga de las avionetas rondaba entre los 380 y 400 kilos.