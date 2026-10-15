Autorizaron a una nueva aerolínea extranjera a realizar vuelos internos en Argentina

El Gobierno nacional autorizó a una aerolínea extranjera a realizar vuelos de cabotaje en la Argentina. La habilitación beneficia a JetSmart Chile, que podrá transportar pasajeros entre destinos del territorio nacional sin que los recorridos deban comenzar o finalizar en el país vecino.

La medida también contempla servicios internacionales de pasajeros y cargas. Su alcance abre la posibilidad de sumar operaciones al mercado interno, aunque la compañía todavía no anunció cuáles serán las conexiones que ofrecerá.

Según informó TN, la decisión fue oficializada el miércoles 14 de octubre mediante la Disposición 27/2026, publicada en el Boletín Oficial. La empresa deberá presentar sus propuestas de operación ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Qué cambia con la autorización

JetSmart ya participa del mercado de cabotaje mediante su filial argentina. La novedad es que su compañía chilena también quedó habilitada para desarrollar servicios entre ciudades del país.

Esto permite que una aerolínea extranjera realice un recorrido íntegramente dentro de la Argentina. El vuelo no tendrá que formar parte de una conexión con Chile ni incluir una escala en ese territorio.

La autorización se apoya en el acuerdo bilateral que Argentina y Chile firmaron en abril de 2024. Ese entendimiento estableció nuevas condiciones para las operaciones aerocomerciales entre ambos países.

Qué significan las libertades de vuelo

La disposición contempla derechos de tráfico de quinta y novena libertad. Son categorías utilizadas en la actividad aérea internacional para definir qué servicios puede prestar una compañía fuera de su país de origen.

La quinta libertad permite transportar pasajeros entre dos países extranjeros como parte de un servicio vinculado con la nación de origen de la empresa. Por ejemplo, habilita conexiones internacionales dentro de un recorrido que comienza o termina en ese país.

La novena libertad, en cambio, permite a una aerolínea extranjera conectar dos puntos de otro país de manera independiente. Este es el derecho que habilita a JetSmart Chile a ofrecer vuelos internos argentinos sin pasar por Chile.

Todavía no hay rutas ni fecha de inicio

La compañía no definió públicamente qué destinos incorporará a partir de esta habilitación. Por lo tanto, la autorización administrativa no equivale al anuncio de una nueva ruta ni al comienzo inmediato de la venta de pasajes.

Tampoco se comunicó una fecha para el inicio de los servicios. El próximo paso será la presentación de las propuestas ante la ANAC, antes de que se concreten las nuevas operaciones.

JetSmart consideró que la medida representa una oportunidad para ampliar su presencia en Sudamérica y desarrollar conexiones regionales. Su eventual incorporación mediante la filial chilena se sumaría a la actividad que ya realiza JetSmart Argentina en el mercado de cabotaje.