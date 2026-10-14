Europa aprobó cambios para viajar en avión: qué podrán cobrar las aerolíneas

Viajar en avión por Europa tendrá cambios en la información sobre tarifas y equipaje de mano. La Unión Europea aprobó una reforma de los derechos de los pasajeros que obliga a mostrar, desde el comienzo de la compra, precios que incluyan una pieza de equipaje de cabina.

El objetivo es facilitar la comparación entre compañías y evitar que los viajeros descubran cargos adicionales durante la reserva. La disposición resulta especialmente relevante para las aerolíneas de bajo costo, cuyas tarifas pueden variar según los servicios contratados.

El acuerdo también garantiza llevar un objeto personal sin cargo. Sin embargo, el texto aprobado permite ofrecer tarifas más bajas a quienes elijan viajar sin una pieza adicional de cabina, por lo que no establece dos bultos gratuitos en todas las modalidades de pasaje.

Qué equipaje estará incluido

El objeto personal puede ser una cartera, un bolso o una mochila pequeña. Según la información oficial del Consejo de la Unión Europea, debe medir como máximo 40 por 30 por 15 centímetros o caber debajo del asiento delantero.

Para la pieza adicional de cabina, la reforma exige que la tarifa que la incluya aparezca por defecto antes de iniciar la reserva. Si el pasajero decide prescindir de ella, la aerolínea podrá ofrecerle una opción diferente.

La referencia a una maleta de siete kilos y 100 centímetros combinados formó parte de las propuestas del Parlamento Europeo. Esas condiciones no deben confundirse con una franquicia universal confirmada para todos los boletos de avión.

Cuándo comenzarán a aplicarse los cambios

La reforma recibió la aprobación final del Consejo el 13 de julio de 2026, después del acuerdo con el Parlamento Europeo. Por lo tanto, el proceso avanzó más allá de un entendimiento provisional entre las instituciones.

El comunicado oficial establece que las nuevas reglas entrarán en vigor doce meses y veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Ese plazo, y no una estimación periodística, determina el calendario de aplicación.

Mientras tanto, quienes planifiquen viajes en avión por Europa deberán revisar las condiciones del pasaje contratado. El anuncio de la reforma no modifica de inmediato las franquicias de equipaje de todas las compañías.

El alcance territorial y otros derechos

Las reglas europeas de protección aérea alcanzan a vuelos dentro de la Unión Europea, a salidas desde sus aeropuertos hacia terceros países y a llegadas desde el exterior operadas por una aerolínea comunitaria. La nacionalidad del pasajero no determina esa cobertura.

En consecuencia, el Reino Unido no puede tratarse como una excepción idéntica para todos los vuelos. Para establecer qué protección corresponde, deben considerarse tanto el aeropuerto de salida como la compañía que realiza el trayecto.

Además del equipaje, la actualización refuerza la asistencia ante demoras y cancelaciones, la información a los viajeros y las alternativas de traslado. También prohíbe negar el embarque de regreso únicamente porque el pasajero no utilizó el vuelo de ida.