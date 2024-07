La Unidad de Inteligencia Artificial del Gobierno perseguirá potenciales delitos

Facultades de la nueva Unidad de IA

A través de la Resolución 710, firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada (IA) a la Seguridad con “el objetivo de prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos y sus conexiones”.De acuerdo a la cartera, el uso de la IA “mejorará significativamente la eficiencia de las distintas áreas del Ministerio y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, permitiendo respuestas más rápidas y precisas ante amenazas y emergencias”.Ahora bien, cómo funcionará la unidad que monitoreará redes sociales, apps, webs y la dark web para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública y potenciales amenazas.“Actualmente, nos encontramos trabajando para realizar la evaluación de diferentes soluciones tecnológicas que permitan desarrollar acabadamente las diferentes funciones asignadas mediante la resolución ministerial”, indicó Santiago Bellengeri, docente y director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, bajo la Unidad de Gabinete de Asesores (UGA), del Ministerio de Seguridad.Bellengeri, que tendrá a su cargo la coordinación del área, explicó, además, qué factores pueden activar las alarmas de la Unidad. “Todo aquel contenido que podría ser catalogado como contrario a las normas vigentes sería susceptible de ser alertado. El espectro es muy amplio, podría incluir desde maltrato animal hasta amenazas de grupos terroristas. Por otro lado, debemos tener presente aquellos delitos complejos, como el narcotráfico, la trata de personas o la explotación sexual infantil”, dijo el funcionario.¿Qué se considera una amenaza o riesgo para la seguridad pública? “Para categorizar a las amenazas nos circunscribimos a toda aquella actividad contraria a las normas y que se encuentre tipificada en el marco legal vigente en nuestro país. Siempre sobre la base de los principios rectores que garanticen los derechos y libertades individuales, ponderando que las medidas de seguridad no comprometan la privacidad y las libertades civiles”, respondió.Sobre los errores que puedan surgir en la tarea, Bellengeri indicó: “En este aspecto, el rol de los analistas toma un papel preponderante, dado que luego de ser detectada una posible amenaza, esta debe ser evaluada en su conjunto a fin de evitar falsos positivos. Es, en ese sentido, que además de la tecnología, se requiere empeñar un gran esfuerzo en la capacitación de sus operadores, que son una pieza fundamental en este ecosistema”.El funcionario insistió en el rol de los analistas especializados en delitos altamente complejos. “Lo más importante son los operadores, quienes como analistas deberán contar con las herramientas necesarias para llevar adelante sus actividades de forma acabada y siempre garantizando los derechos y libertades individuales, por sobre todo”.La nueva unidad estará compuesta por especialistas de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), quienes serán designados por sus respectivas autoridades.Por último, Bellengeri se refirió a una de las funciones más llamativas que tendrá la unidad: “Existen diversos proyectos en los cuales la desactivación de explosivos mediante robots equipados con inteligencia artificial (IA) mejora significativamente la seguridad y eficiencia de las operaciones de desactivación. Como por ejemplo el proyecto, Artificial Intelligence for Detection of Explosive Devices (AIDED), de la agencia europea de defensa”.• Identificación y Comparación de Imágenes en soporte físico y virtual.• Análisis Predictivo: se podrán utilizar algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos de crímenes, predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos.• Detección de Amenazas Cibernéticas: a través de la identificación de patrones inusuales en redes informáticas y detección de amenazas cibernéticas antes de que ocurran ataques, incluyendo la identificación de malware y phishing.• Procesamiento de Datos de grandes volúmenes de diversas fuentes para extraer información útil, crear perfiles de sospechosos e identificar vínculos entre diferentes casos.• Vigilancia aérea con drones: que permitirá patrullar áreas extensas mediante drones, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias.• Monitoreo de redes sociales, apps y webs: la unidad patrullará redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios web y la dark web (internet profunda) para identificar delitos y a sus autores, o situaciones que sean de riesgo para la seguridad pública.• Análisis de Actividades en Redes Sociales: se analizarán actividades en redes sociales para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prever disturbios.• Detección de Transacciones Sospechosas: la unidad también se encargará de identificar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales.• Desactivación de Explosivos: utilizarán robots para la desactivación de explosivos.