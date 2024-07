Vaquillona entrerriana se ganó el mote de “Única” en la muestra rural de Palermo

Foto: En plena clasificación, Jack Ward, vicepresidente ejecutivo de la American Hereford Association, como jurado de la raza

Foto: El ejemplar premiado pertenece a la cabaña Tres Colonias, de Hernán Amado Eggs

La raza Hereford, en los festejos del centenario de su asociación, eligió a sus grandes campeones en la 136º Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, que se desarrolla en el predio ferial de Palermo (Capital Federal).En la categoría Gran Campeón Hembra, de la raza el box 122, fue favorecida una vaquillona llegada desde la ciudad de Villa Elisa, perteneciente a cabaña Tres Colonias de Hernán Eggs, que tras la premiación eligió bautizarla como “Única”.“La satisfacción es enorme y no tiene nombre así que, si les parece, la bautizamos acá como ‘Única’, ustedes son los testigos. Vuelve al campo de nuestro asesor genético para pensar en la posibilidad de traerla el año que viene”, exclamó.Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de la American Hereford Association, Jack Ward, como jurado de la raza ponderó que sea “una línea de hembras excelente, desde la más joven hasta la mayor, y ustedes pueden ver la similitud que hay en la estructura y en el cuerpo: tienen suficiente musculatura, mucha femineidad y, realmente, muy buenas en patas y pezuñas”.Tras recibir el premio de manos del presidente de la entidad y el titular de la Rural, Jorge Collinet y Nicolás Pino, para Eggs fue una enorme emoción regresar a la pista de Palermo tras 16 años de ausencia y, sobre todo, consiguiendo el máximo galardón.“Vinimos en 2005, pero dejé pasar un tiempo y volvimos ahora con el asesoramiento de Carlos Ojea Rullán. Estamos sumamente felices y orgullosos: no puedo describir las sensaciones, porque son todas lindas. Hacemos Hereford y Angus”, contó el cabañero.De la Gran Campeona, que cumple dos años en agosto y está preñada, reveló: “Es una vaquillona muy moderada y tiene la particularidad no menor que es hija de un toro nuestro, Único, que vendimos cabeza de remate siete años atrás, que ha producido muy bien. De hecho, la campeona ternera menor es hermana por parte de padre también. Así que la satisfacción es doble porque es la genética nuestra mostrada en la pista”.“Esto es producto del laburo, buscando algo intermedio, moderado, que se adapte fácilmente a los diferentes ambientes productivos. Orgulloso de contribuir a la raza, de poder estar en Palermo y de poder mostrar lo que hacemos”, enfatizó.