Google informó que ya no eliminará los cookies en su buscador Chrome

Google ha decidido poner fin a su plan para eliminar las ‘cookies’ en su navegador Chrome, tras cuatro años de esfuerzos, retrasos y desacuerdos con la industria de la publicidad. La decisión surge después de una serie de contratiempos y objeciones tanto por parte de las empresas de publicidad digital como de los reguladores.



Los usuarios de Google Chrome ya tienen la opción de bloquear las cookies en la configuración del navegador. Ahora, en lugar de eliminarlas, Google presentará a los usuarios un aviso para decidir si desean activar o desactivar las cookies, según comunicó el regulador de privacidad del Reino Unido, que ha estado supervisando el plan de Google para bloquear las cookies.



De acuerdo con información de The Wall Street Journal, esta medida pretende facilitar la transición sin afectar significativamente a los participantes involucrados.



Anthony Chavez, vicepresidente de Privacy Sandbox de Google, una iniciativa de la compañía para reemplazar las cookies, expresó en una entrada de blog: “Reconocemos que esta transición requiere un trabajo significativo por parte de muchos participantes y tendrá un impacto en editores, anunciantes y todos los involucrados en la publicidad en línea”.



Chávez también dijo: “En vista de esto, estamos proponiendo un enfoque actualizado que eleva la elección del usuario… Estamos discutiendo este nuevo camino con los reguladores y nos comprometeremos con la industria mientras lo implementamos”.



El plan original de Google para acabar con las cookies fue anunciado en 2020, indicando que lo harían en un plazo de dos años con el objetivo de proteger la privacidad de los usuarios al navegar por internet. Sin embargo, los anunciantes objetaron, alegando que el plan de Google para reemplazar las cookies les obligaría a cambiar sus gastos a los productos publicitarios digitales del gigante de la búsqueda.



En 2021, los reguladores del Reino Unido abrieron una investigación sobre si el plan afectaría negativamente a la competencia en la publicidad digital o no, y según WSJ, en medio de la investigación, Google se comprometió a colaborar con el regulador y a darle a la agencia al menos 60 días de aviso antes de eliminar las cookies para revisar cualquier plan y potencialmente imponer cambios.



A medida que se prolongaba la investigación, el calendario de Google para eliminar las cookies en 2022 comenzó a retrasarse. En abril, The Wall Street Journal informó que la Oficina del Comisionado de Información del gobierno británico emitiría un informe criticando las tecnologías de reemplazo propuestas por Google como profundamente defectuosas. Pocos días después, Google anunció que retrasaría la desaparición de las cookies más allá del último plazo anunciado, el final de este año.



En conclusión, el cambio de estrategia de Google refleja la dificultad de equilibrar la privacidad del usuario con las necesidades de la industria de la publicidad digital.



“Estamos comprometidos a proporcionar una solución que mantenga la elección del usuario en el centro”, reafirmó Chavez en su blog. La evolución de esta situación será seguida de cerca tanto por los reguladores como por los participantes del mercado publicitario. Cookies e identificación de usuarios: Qué son y para qué se usan Google ha implementado un sistema de cookies que se utiliza de manera variada en su ecosistema de servicios. Las cookies son archivos pequeños que almacenan preferencias y otros datos en los navegadores de los usuarios, esenciales para el funcionamiento de diferentes herramientas de Google.



Según Google Developers, las cookies se usan particularmente en el ‘remarketing’ y en Google Analytics para la publicación de anuncios y el seguimiento de sus resultados.



De acuerdo con el mismo sitio, las funciones de medición de conversiones de Google Ads y Campaign Manager también dependen de estas. Por ejemplo, una cookie se añade al dispositivo de un usuario cuando hace clic en un anuncio, permitiendo el seguimiento de ventas y otras conversiones.



En la mayoría de los casos, no hay necesidad de modificar las preferencias predeterminadas de cookies en los navegadores. Sin embargo, Google Developers aclara que cualquier ajuste en la configuración de este elemento debería hacerse en función de las necesidades específicas del sitio web en cuestión.