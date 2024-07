Propina electrónica: Estiman que “no será algo fácil de implementar”

El gobierno nacional evalúa la posibilidad de implementar una propina obligatoria en establecimientos gastronómicos incluida en la cuenta final del consumidor, lo cual "mejoraría los salarios" de mozos de bares y restaurantes.El secretario general de U.T.H.G.R.A, Seccional Concordia, Julio Roh, aseguró que esta metodología “no es nueva”, sino que “viene de otras partes del mundo y que ya es ley”. Además, mencionó que “nuestro gremio varias veces apoyó ideas parecidas, así que no es nuevo”.Por lo pronto, manifestó que “tenemos conocimiento de que en otros lados se hace y ahora nos enteramos de este proyecto”, por lo que “estamos a la expectativa”, dado que “son nuestros trabajadores los que nos están preguntando cómo será esta medida y todavía no les podemos contestar”.No obstante, consideró que “detrás de una norma como esta llevará toda una reglamentación y eso llevará a que nuestra organización sindical tenga que abrir los convenios colectivos de trabajo que tenemos con las distintas cámaras”.Al respecto, Roh recordó que “si bien representamos a los trabajadores del sector hotelero gastronómico, tenemos distintos convenios para la hotelería, la gastronomía, para trabajadores de comedores, fábricas, hospitales, escuelas (quienes no estarían alcanzados por esa norma), así como también nucleamos a todos los trabajadores de alojamiento por hora, hoteles de 4 y 5 estrellas de lujo y el mayoritario de la cámara FEGHRA, donde están las pizzerías, los bares, los cafés, las rotiserías, entre otros”.Debido a esto, aseguró que “se abre un panorama muy grande que va a llevar su tiempo una vez que tengamos la reglamentación”, por lo que “no será algo fácil de implementar”.En base a esto, apuntó que “cuando te traigan la factura te va a decir el subtotal de lo que consumiste y un adicional de propina, que se estima lo van a presentar en un 20%, que se sumará al total para pagarlo”, pero “¿cómo va a llegar eso al trabajador?”, se preguntó. “Entiendo que será un porcentaje de las ventas que tenga ese lugar, pero eso abre otro mundo, porque todos sabemos que gran parte de la economía de la Argentina hoy no está registrada, está en negro, entonces va a llegar solo una parte”, subrayó.Además, consideró que “como consumidores somos conscientes de que, muchas veces, no nos dan tickets y tampoco los exigimos, lo que va a hacer que el trabajador esté atento a que la empresa fije lo que se vende como para después verse beneficiado con el tema de la propina”, por lo que manifestó que “está muy verde todo y tenemos que estudiar todos los casos”, ya que “el trabajador no puede convertirse en la persona que controle la facturación de la empresa”. (Diario Río Uruguay)