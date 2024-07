Búsqueda de Loan: la Justicia reinstaló el secreto de sumario

La justificación del secreto de sumario

Tras finalizar la indagatoria al comisario Walter Maciel -uno de los de los acusados de la desaparición de Loan Danilo Peña-, la jueza Federal de Goya Cristina Pozzer Penzo reinstaló el secreto de sumario en la investigación por un período de 10 días. Esto supone que las defensas y querellas se les impedirá acceder al expediente al menos hasta el próximo 28 de julio.“Decretar el secreto de sumario en la presente causa por el término de diez días, en orden a lo dispuesto en el artículo 204, segundo párrafo, última parte, del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) y por las razones dadas en los considerandos”, dice el documento firmado por la magistrada.En el texto, la jueza Federal explicó los motivos para tomar la medida nuevamente. Según dijo, la detención del séptimo sospechoso en la causa, Francisco Amado Méndez, un policía retirado de Corrientes e informante de Maciel, fue motivo suficiente para decretar nuevamente el secreto de sumario, “a fin de realizar actos procesales urgentes”.En los considerandos, la jueza sostuvo: “en la presente causa el 15 de julio de 2024 tuve por asumida la instrucción, y habitada feria judicial para el tratamiento de las cuestiones que no admiten demora, y dispuse la citación a indagatoria de los imputados Laudelina Peña, Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel Oscar Ramírez, Bernardino Antonio Benítez y por último a Walter Adrián Maciel”.“Así las cosas, y de la multiplicidad de elementos probatorios incorporados a la causa, y al haber aparecido elementos suficientes para sospechar que existiría otra persona imputada quien sería Francisco Amado Méndez, quién habría participado en la comisión de los delitos investigados en la presente causa”, continuó la jueza para luego dar cuenta de la orden detención del último de los imputados, que concretó el 17 de julio pasado.“En este sentido, respecto a la aparición de otro imputado, y a fin de realizar actos procesales urgentes, considero oportuno decretarse la reserva de las actuaciones de conformidad a lo dispuesto por el artículo 204 última parte del segundo párrafo del CPPN, que dispone: ‘.… La reserva no podrá durar más de diez días y será decretada solo una vez, a menos que la gravedad del hecho o la dificultad de la investigación exijan que aquella sea prolongada hasta por otro tanto. No obstante, podrá decretarse nuevamente si aparecieren otros imputados…’., citó la jueza.Finalmente, dio paso a la resolución. “Por todo ello y a fin de practicar diversas diligencias procesales con carácter de urgente, cuya publicidad pondrían en peligro el éxito de la investigación, por lo que, de conformidad con lo que dispone el artículo 204, segundo párrafo última parte, correspondería decretar el secreto de sumario en la presente causa”, escribió.