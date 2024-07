Artista entrerriana expuso obra de Riquelme en la Bombonera: “Topo Gigio”

La artista Carla Chort, de la localidad de General Ramírez, tuvo la oportunidad de exhibir su obra enestadio del Club Atlético Boca Juniors. La muestra estará disponible hasta el 17 de agosto, todos los días de 10 a 18, excepto en días de partido, y por ahora es accesible solo para socios del club.Carla Chort, en diálogo con un medio ramirense, relató cómo llegó a participar en esta prestigiosa exhibición. “La primera vez que estuve con Camila, la chica que organiza esta muestra, fue el año pasado en noviembre en un centro cultural. Ahora dimos un paso más y tuve la suerte de ser invitada nuevamente”, explicó la artista.El año pasado, Chort presentó una obra de Diego Armando Maradona, mientras que, dos íconos del fútbol xeneize. “La de Diego del año pasado fue elección mía. Camila me dio libertad para exponer, y se me ocurrió hacerlo en un espejo, representando a Diego como el Dios de muchos”, recordó.agregó.Chort también compartió su experiencia al exponer junto a otros reconocidos artistas a nivel nacional. “Tuve la suerte de quedar en el hall de la Bombonera.exactamente al lado de grandes artistas”, mencionó.Sobre la cantidad y diversidad de obras en la muestra, la artista destacó: “Fue una experiencia muy linda, con muchas obras y formas distintas de arte. Conocí a mucha gente en el centro cultural en la primera exposición, y ahora ya somos más amigos. Eso es lo lindo, cada vez conoces más gente y vas compartiendo”.Carla, hincha de Boca, tuvo la oportunidad de ingresar al campo de juego. “Al estar trabajando ahí, podes ingresar cuando quieras. Así que pasé bastante tiempo en la Bombonera”, contó emocionada.Sin embargo, las organizadoras están planificando una apertura para todo el público debido a la gran demanda en redes sociales. “Se pidió mucho eso en las redes”, afirmó Chort.Respecto a sus inicios en el arte, Chort comentó: “Empecé a mostrar mis trabajos durante la pandemia, aunque ya hacía arte desde chica”. Sobre sus técnicas, explicó: “Siempre voy cambiando para no quedarme en lo mismo. Por ejemplo,Consultada sobre si Riquelme vio su obra, Carla concluyó: “No sabemos. Ojalá, calculo que sí porque él anda todo el tiempo por ahí”.