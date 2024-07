Un paciente alemán es la séptima persona probablemente curada del VIH

Más información

Un hombre alemán se ha convertido en la séptima persona en aparentemente curarse del VIH, informan unos investigadores.El hombre de 60 años, conocido como el "próximo paciente de Berlín", fue tratado con un trasplante de células madre en octubre de 2015 por leucemia mieloide aguda, dijeron los investigadores.Dejó de tomar los medicamentos antirretrovirales necesarios para suprimir el VIH en septiembre de 2018, pero no ha desarrollado ningún nivel detectable del virus causante del SIDA en los casi seis años transcurridos desde entonces, dijeron los investigadores."Una persona sana tiene muchos deseos, una persona enferma solo uno", dijo el hombre, que ha plegado permanecer en el anonimato, en un comunicado.El caso del hombre ofrece una nueva perspectiva sobre una posible cura de la terapia génica del VIH para todos, dicen sus médicos.Los casos anteriores de cura del VIH han sido similares en el sentido de que todos los pacientes recibieron un trasplante de células madre después de su diagnóstico de un cáncer de sangre como la leucemia.La cura del VIH se produjo porque los donantes de células madre de estos pacientes habían heredado naturalmente dos copias de CCR5-delta32, una mutación del gen de los glóbulos blancos CCR5.Esta mutación genética hace que las personas sean esencialmente inmunes al VIH al bloquear la capacidad del retrovirus para infiltrarse en las células inmunitarias, explicaron los investigadores.El próximo paciente de Berlín es el primer caso de cura del VIH en el que el donante ha heredado solo una copia de CCR5-delta32, dijeron los investigadores. Las personas con una copia pueden infectarse con el VIH, pero el virus generalmente progresa lentamente."No pudimos encontrar un donante de células madre compatible que fuera inmune al VIH, pero sí logramos encontrar uno cuyas células tienen dos versiones del receptor CCR5: la normal y luego una extra mutada", dijo el Dr. Olaf Penack, médico principal de Charité-Universitätsmedizin Berlin, el hospital que trató al hombre.Significativamente más personas tienen una copia de esta mutación que dos, lo que significa que los futuros pacientes con VIH con cánceres de la sangre podrían tener más probabilidades de recibir una cura, dijeron los investigadores."Estamos muy contentos de que el paciente goce de buena salud y esté bien", dijo Penack. "El hecho de que haya estado bajo observación durante más de cinco años y haya estado libre del virus todo el tiempo indica que, de hecho, logramos erradicar completamente el VIH del cuerpo del paciente. Por lo tanto, lo consideramos curado del VIH".Está previsto que el caso sea presentado esta semana en la 25ª Conferencia Internacional sobre el Sida en Múnich por el Dr. Christian Gaebler, médico científico de la Charité-Universitätsmedizin de Berlín."Es extremadamente sorprendente que el paciente se haya curado aunque el donante de células madre no fuera inmune al VIH", anotó Gaebler en un comunicado de prensa del hospital. "En casos anteriores de trasplante de células madre que involucraban a donantes que no eran inmunes, el virus reanudó la replicación después de unos meses".El mismo hospital trató la primera cura conocida del VIH mediante un trasplante de células madre, en un hombre que se hizo conocido como el "Paciente de Berlín" cuando se anunció su caso en 2008."La experiencia del próximo paciente de Berlín sugiere que podemos ampliar el grupo de donantes para este tipo de casos, aunque el trasplante de células madre solo se usa en personas que tienen otra enfermedad, como la leucemia", dijo Sharon Lewin, presidenta de la Sociedad Internacional del SIDA."Esto también es promisorio para las futuras estrategias de cura del VIH basadas en la terapia génica, porque sugiere que no tenemos que eliminar cada una de las piezas de CCR5 para lograr la remisión", añadió Lewin en un comunicado de prensa de la reunión.Sin embargo, también podría significar que la mutación CCR5 no tiene nada que ver con la cura del VIH, dijo Gaebler.Si ese es el caso, entonces el segundo paciente de Berlín se curó porque las "células inmunitarias trasplantadas del donante eliminaron todas las células infectadas con el VIH del paciente", dijo Gaebler."Al reemplazar su sistema inmunológico, aparentemente destruimos todos los lugares donde se escondía el virus, por lo que ya no pudo infectar las nuevas células inmunitarias del donante", explicó Gaebler.Los trasplantes de células madre son procedimientos peligrosos en los que se utiliza quimioterapia para matar la médula ósea de una persona en preparación para las nuevas células.Debido a esto, generalmente están disponibles solo para pacientes con VIH que también desarrollan un cáncer de sangre o alguna otra enfermedad que se puede tratar mediante un trasplante de células madre."Este tipo de... El trasplante de células madre es un procedimiento extremadamente complejo asociado con una tasa de mortalidad de alrededor del 10%. Como resultado, se usa solo en casos graves", dijo Charité-Universitätsmedizin Berlin en su comunicado.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. ofrecen más información sobre el tratamiento del VIH.FUENTE: Sociedad Internacional del Sida, comunicado de prensa, 18 de julio de 2024; Charité-Universitätsmedizin Berlin, comunicado de prensa, 18 de julio de 2024