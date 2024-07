Otro nacimiento múltiple: tuvo cuatro corderos la oveja que había parido cinco

Una oveja, de la raza Santa Inés, volvió a ser noticia con otro parto múltiple: en el mes de septiembre del año pasado, llamó la atención porque había dado a luz a cinco corderos y, ahora, la misma madre tuvo cría nuevamente y esta vez fueron cuatro. Esta situación es inusual ya que los partos de ovejas suelen ser simples o de gemelos.El evento extraordinario, que dejó a todos sorprendidos, ocurrió en el establecimiento rural San Miguel, ubicado en la localidad de Sauce Pinto, a pocos kilómetros de Paraná.El productor Mauro Pintos, dialogó consobre este llamativo episodio: “La verdad que no deja de sorprendernos. El 23 de septiembre había parido cinco, todos al pie, llegaron al destete y demás en buen estado de salud. El lapso de gestación con 153 días y la semana pasada (por los primeros días de julio) nos volvió a sorprender con esto. En el primer caso fueron cuatro machitos y una hembra, ahora son tres machos y una hembra”.Pintos contó que debieron ocuparse personalmente en las primeras noches ya que las crías demandan una mayor atención al nacer con menos peso de lo normal y tienen, también, menos movilidad. Pero la situación ya se encaminó por los carriles adecuados.El productor aseguró que la fertilización fue natural y resaltó: “No existe nada fuera de lo común como para manejar una teoría al respecto. Estamos en contacto con diferentes veterinarios y a más de uno le gustaría saber cuál es el porqué de que esta oveja repita dos partos múltiples. No es muy frecuente, porque si bien pueden ser ovejas mellizeras, no se da muy a menudo un parto múltiple; más que sea la misma madre con dos partos consecutivos”.