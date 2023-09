Otro nacimiento múltiple: oveja parió cinco corderitos en establecimiento rural

A fines de agosto, el parto múltiple de una oveja sorprendió en un establecimiento rural ubicado en la localidad de Raíces (departamento Villaguay): la borrega había parido cinco corderitos, lo cual es un acontecimiento que, según sostienen los conocedores del tema, es algo poco frecuente.Este inusual acontecimiento se replicó la semana pasada en el establecimiento San Miguel, ubicado en Sauce Pinto (departamento Paraná). Mauro Pintos, productor contó que el jueves 14 del corriente, una de sus ovejas “parió cinco corderitos. Es una borrega que llegó desde Misiones y está servida con un carnero puro de pedigree y no hubo inseminación, fue natural”.“Es algo no común que la verdad nos sorprendió, si bien no hace mucho que estamos en la actividad, porque somos más que nada agrícola ganaderos, acompaño a mi hijo en su iniciativa de mi hijo, y no llegamos al año de vida en el establecimiento con la parte de ovinos de la raza Santa Inés”, dijo Pintos en diálogo con Canal 6 ERTV.Sobre el peculiar nacimiento, indicó que “fue el pasado jueves por la tarde. El primer nacimiento fue una hembrita y era muy pequeña, lo cual no es normal porque el peso al nacer es de cuatro kilos y nunca esperamos que íbamos a llegar a cinco corderos. Los otros cuatro son machos. Los corderitos son cuatro negros y uno marrón”.En este sentido, dio cuenta que “por lo general tienden a ser partos simples o mellizos, ya tres es poco frecuente, así que cinco menos que menos. Para nosotros es muy llamativo”.Al hacer mención a cómo se alimentan los corderitos, explicó que “no es fácil cuando hay tanta cantidad, la madre tiene dos pezones y hay que ir rotándolos para que todos calostren sino es difícil que puedan sobrevivir todos. Compramos un sustituto lácteo, pero todavía no ha llegado y le damos un apoyo con leche de vaca. Cada animal es particular, y esta oveja es muy mansa y noble” con sus crías acotó finalmente el productor.