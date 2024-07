Habitantes de un pueblo piden ayuda desesperada ante la invasión de loros

Nada logra afectar a los loros



En un pueblo de 6 mil habitantes hay una invasión de 70 mil loros barranqueros. Los vecinos relatan que el ruido es ensordecedor y se corta la luz e internet.https://t.co/6o0n5NG5Ek pic.twitter.com/kJYfZcUiMD — Naturaleza On Line (@naturalezacom) July 18, 2024

El pueblo de Hilario Ascasubi, ubicado 750 km al sur de Buenos Aires, se encuentra viviendo una insólita pesadilla: miles de loros barranqueros invadieron al pueblo de casi 8.000 habitantes. Los vecinos se encuentran pidiendo ayuda ya que los métodos que utilizaron hasta el momento, como las campañas de ruido y luces láser, no surtieron ningún tipo de efecto.La hilera verde que se posa en los cables eléctricos atormenta a los vecinos deja pilas de excrementos en las calles, afectando principalmente a los que tienen vehículos, ya que los parabrisas parecen ser el blanco perfecto de los loros.Ante la situación, el municipio de Ascasubi ordenó cuadrillas especiales de limpieza, y los vecinos requirieron organizarse para mantener la higiene del pueblo frente a las aves, que además de la suciedad, pueden ser transmisores de la psitacosis, una enfermedad infecciosa potencialmente mortal.Entre los métodos que implementaron desde la comunidad, promovieron campañas de ruido para ahuyentar a los loros, además de la instalación de poderosas luces láser que por la noche barren con un haz verde la ciudad, pero nada dio resultado hasta el momento.La concejala de Hilario Ascasubi, María del Valle Otero, comentó las dificultades que atraviesan en el pueblo: "Después de la seis o siete de la tarde, ya no se puede hablar por teléfono en el patio por el ruido de los loros". Además, agregó que los juegos de niños en el parque central de la localidad, ''están blancos de excremento''.El problema viene desde hace tiempo, ya que hace unos meses la Fiesta de la Cebolla -realizada en la zona- tuvo que suspenderse a último momento el espectáculo musical de cierre porque los loros causaron un apagón eléctrico. Increíblemente, se remonta a 2018, año desde el cual se vienen haciendo campañas, pero Valle Otero lamentó que nada funciona: "Se acostumbran a todo".Además, Ramón Álvarez, director de una radio de Pedro Luro, pueblo vecino de Ascasubi, precisó más la situación con La Nación: ''El tema de la superpoblación de loros en el sur de Villarino es un tema de hace años que venimos sufriendo. No solo por ruidos molestos toda la noche, o las heces que dejan en toda la localidad con la posibilidad de volverse un problema de salud pública, sino también por las millonarias pérdidas de dinero que se les genera a las cooperativas eléctricas y prestadores de servicio de Internet. Son millones que se pierden por año; obviamente genera cortes de energía e Internet constantemente y eso interrumpe la vida de todos los vecinos. Al ser especie protegida, aún no podemos resolver este problema''.“Acá los loros me comen los cables de la torre y cada tres meses hay que cambiarlo. Pierdo plata”, agregó.¿A qué se debe la invasión? expertos estiman que se debe al desmonte de su hábitat natural y la facilidad para alimentarse en los campos de girasol cercanos: "Es una especie endémica presente en Argentina y Chile, son muy vistosos, muy bulliciosos y el problema es que se han metido en el tejido urbano en busca de un lugar seguro", explicó el biólogo Sergio Zalba al canal TN.