El Sindicato de Petroquímicos realizó una protesta en Larroque

Un número importante de afiliados al Sindicato de Petroquímicos protagonizó en la mañana de este jueves una fuerte protesta en Larroque, en el marco del conflicto que mantiene la empresa FADEMI con trabajadores de la planta que opera en esta ciudad.



La protesta comenzó frente a la planta y se extendió posteriormente a las calles de Larroque, para culminar frente a la Municipalidad.



En una nota entregada al Concejo Deliberante, el Sindicato de Petroquímicos califica de “grave conflicto colectivo” lo que ocurre en FADEMI Larroque, y responsabiliza a la empresa por los perjuicios a los que estarán expuestos los trabajadores.



“(…) Se hace imprescindible que ese Concejo tenga conocimiento de este conflicto que se iniciara hacia fines del mes de mayo del corriente, que aún persiste, y que día a día se agrava por el accionar patronal” indica el escrito.



“Señores concejales, la empresa FADEMI SA no acepta que los trabajadores y este sindicato denuncien sobre condiciones de trabajo que importan serios, graves e inminente riesgo para la integridad psicofísica de quienes allí desarrollan tareas y que además ejerzan el derecho a no laborar en tanto estas situaciones se mantengan” agrega.



Según el Sindicato, “ha sido el propio Ministerio de Gobierno y Trabajo de la provincia de Entre Ríos, desde su sede central en la ciudad de Paraná, quien verdaderamente verificó a través de inspectores de seguridad e higiene que visitaran la planta el pasado 12 de junio del corriente los incumplimientos, procediendo al labrado del acta digital única N 918569 a través de la cual se efectuaron a la empresa FADEMI SA numerosas intimaciones, constatándose además que había sectores parados por decisión ésta por reparaciones y/o adecuaciones que venían siendo reclamadas insistentemente por los delegados del personal”.



En otro párrafo, el sindicato indica que “fue a partir de ese momento en que FADEMI SA, en represalia, comenzó a maquinar un plan para enfrentar a los trabajadores con representación sindical, maniobra que comenzó a instrumentar rápidamente con la primera quincena de junio del corriente y que consiste en practicar descuentos de haberes falsamente causado e ilegales a los trabajadores convencionales afiliados a este sindicato, con la excepción de los delegados del personal y los no afiliados, situación que evidencia mala fe empresaria y que es generadora de conflictividad”.



En la misma nota, el sindicato denuncia sanciones disciplinarias por supuestos incumplimientos, y señala que –pese a intervenir- la Delegación Regional Gualeguaychú de la Secretaria de Trabajo tampoco ha dado respuesta al conflicto.



“A la empresa FADEMI SA se le reclama que reintegre a los trabajadores los descuentos de haberes injustificadamente realizados sobre las remuneraciones del mes de junio del corriente año y también el cese inmediato de la persecución y hostigamiento del que estos están siendo objeto a través de sanciones disciplinarias” destacan.



El sindicato también señala que “mientras estas reclamaciones no sean solucionadas definitivamente, el conflicto continuará, se agravará, con desarrollo impredecible” concluye. (Fuente: Reporte 2820)