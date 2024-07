Hallaron muerta en su auto a una joven que era buscada en Córdoba

Una joven fue hallada muerta dentro de su propio auto en barrio Ampliación Kennedy de la capital cordobesa y un supuesto amigo fue detenido, acusado de homicidio.



Se supo que la víctima tenía 21 años, fue identificada como Catalina Gutiérrez. La joven era estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.



Era buscada desde el miércoles por la noche, luego de retirarse de su vivienda de barrio Inaudi. El hallazgo de se produjo esta madrugada, en un descampado a la altura de la calle Pedro Echagüe 3.900.



El acusado, Daniel Aguilar (21) habría querido prender fuego al vehículo Renault Clío.



Un vecino que vive al lado del descampado relató a Cadena 3 que escuchó voces discutiendo sobre prender fuego al auto alrededor de las 23.30. "Empecé a sentir caminata normal, después empecé a sentir que dicen, 'está quemado'. Pero a los dos segundos cayó la policía y no encontraron a nadie", dijo el vecino.



El testigo reportó haber oído tres voces diferentes pero no pudo identificar ninguna otra conversación aparte del intento fallido de incendiar el vehículo. "No vi para dónde pudieron haber salido", agregó el vecino.



Según los residentes locales, es inusual ver gente o autos en esa área. "Siempre decimos cuando pasa algo acá, pasa algo jodido", comentó el hombre.



La noticia ha causado conmoción entre los habitantes del barrio quienes se están enterando lentamente sobre lo sucedido conforme se despiertan y ven la presencia policial en su entorno.



Interviene la fiscalía de turno, por la feria judicial.