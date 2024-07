ANMAT prohibió la venta de un aceite de oliva y de galletitas de arroz

Sociedad Prohíben venta de otro dos repelentes de insectos y de un destapador de cañerías

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización de un aceite medicinal y otro de oliva, además de una marca de galletitas para celíacos. Lo hizo a través de tres disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.El primer documento, el 6212/2024, establece que no se puede vender. Sucede que el producto "carece de registros sanitarios de establecimiento y producto", y está "falsamente rotulados al exhibir en sus rótulos registros sanitarias inexistentes, resultando ser en consecuencia productos ilegales".Por ello se prohibió su "elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea de los productos”.La decisión rige para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento "por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto, y por estar falsamente rotulados al exhibir en sus rótulos registros sanitarias inexistentes, resultando ser en consecuencia productos ilegales".En tanto, la Disposición 6245/2024 también prohibió la comercialización de un, un producto que "en virtud de las indicaciones y composición que declaran las etiquetas", podrían asimilarse "a la categoría de 'Productos Vegetales a base de cannabis y sus derivados destinados al uso y aplicación en la medicina humana'".La medida, que rige para todo el territorio nacional y estará vigente hasta tanto se obtengan las autorizaciones correspondientes, se debe a que “el laboratorio HQA no cuenta con la correspondiente habilitación sanitaria jurisdiccional para la elaboración de ninguno de los productos publicados en la página web del establecimiento.”Por último, la Disposición 6325/2024 tomó la misma medida con las, porque estaban "falsamente rotulados al exhibir en el rótulo el símbolo 'Sin T.A.C.C.' (NdR: Sin Trigo, Avena, Cebada y Centeno) sin contar con la autorización correspondiente para tal atributo".En consecuencia, el organismo de control determinó que se trataba en ambos casos de productos ilegales, que no cumplirían con la normativa alimentaria vigente. Este tipo de alimentos es el que consumen especialmente los celíacos.