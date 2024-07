Bajante del río Paraná se debe a “crisis climática”, argumentó especialista

No hay control de ningún tipo

El vecino debe asumir responsabilidad

Las proyecciones para el río Paraná

Mortandad de especies

. A raíz de esto, hay muchos interrogantes que surgen: ¿Hay un rol activo del ser humano en esta problemática? ¿Qué sucede con las especies animales? ¿Qué proyecciones se manejan a futuro?, abogado ambientalista, expresó ante las cámaras desu perspectiva sobre la bajante del Río Paraná: “. Esto sucede porque existe un manejo de la cuenca con muchas represas, sobre todo en el tramo brasilero donde hay 56, más la nuestra”.Una de las preocupaciones que argumentó el especialista es que “Vuelve a aparecer este fenómeno, pero junto con las heladas en invierno se secan las pasturas o los cultivos que están ahí. Eso hace que sea más propenso a los incendios, que entendemos que en su mayoría son intencionales y tienen el fin de habilitar estos ecosistemas para habilitar el ganado”.En la misma línea, referenció que no es un problema que comenzó en estos momentos, sino que ya lleva un tiempo prolongado como problemática para los paranaenses: “Esto sucede hace seis años que nos e cambia la población de peces. Seguimos pescando sin tener la salud del río en nuestras manos”.Ante la escasa respuesta gubernamental, el abogado precisó su propuesta que debería abarcarse: “”.“Si no logramos tener planta de tratamiento a lo largo de toda la cuenca, difícilmente podamos tener una calidad de agua para consumo humano de acá a las generaciones futuras. Pensemos que las obras que hagamos hoy van a tener que responder a 50 años. Es una deuda pendiente grandísima de todas las ciudades que estamos a la vera del río”, explicó.En base a este ítem, Colasso manifestó: “Primero, cada vez que abramos la canilla y nos despertamos para tomar mates es el agua del río Paraná la que está fluyendo. Es un insumo esencial para nuestras vidas. Tomar agua dulce para quienes no la toman sabe muy bien qué es no tomarla. Uno debe acercarse al río y preguntarle qué es lo que le está pasando. También preguntarse qué pasa con los arroyos internos en Paraná porque tenemos playas que no pueden ser utilizadas porque están regadas por los arroyos que son utilizados como cloaca. Hemos negado nuestra geografía y somos una provincia que se llama Entre Ríos y no logramos internalizar todo.”.Consultado sobre este ítem, el abogado señaló que “Lo que tenemos que poder dimensionar es que en una parte de Brasil hubo inundaciones muy graves y nuestra parte sigue en la sequía. Eso nos lleva a entender cómo estamos haciendo el manejo del ecosistema y estamos cambiando el régimen hidrológico. No solo el de los ríos, sino también el de las lluvias. Esto es ocasionado por las grandes deforestaciones en toda la cuenca del Plata en base a la modificación, principalmente, para habilitar nuevos territorios para cultivos y ganado. Talar semejante cantidad de árboles y selva ha roto el ciclo hidrológico y eso genera que no vuelva a llover”.La bajante del río no solo lleva a preocupar en la calidad del agua, sino que también el ecosistema animal se ve gravemente perjudicado. Por este motivo, el profesional afirmó: “No solo por las sequías se agrava a las especies, sobre todos los ecosistemas asociados a las islas y humedales que vienen siendo muy afectados, sino que la conectividad del río que mencionaba que tiene 57 empresas el río Paraná, hace que mucha cantidad de peces no puedan migrar.”.