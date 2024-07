Síndrome de Dress, la afección rara y grave que causa la ingesta de medicamentos

es una reacción de hipersensibilidad retardada y potencialmente mortal a los medicamentos que puede causar disfunción orgánica grave

Este 16 de julio es el Día Internacional del Síndrome de Drees, una afección poco común pero muy grave que se produce por la ingesta de medicamentos. Con el objetivo de brindar información sobre este síntoma,dialogó con la médica alergista, Cecilia Cavallo, especialista en el tema y una paciente, Laura Solier.El síndrome Dress, también llamado síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos (DIHS),. Esta afección puede implicar la reactivación viral y provocar complicaciones a largo plazo. El síndrome Dress se produce por tomar uno de más de 50 medicamentos . Los anticonvulsivos y los antibióticos son los principales causantes.“Existen más de cincuenta medicamentos que lo pueden provocar y entre ellos están los anticonvulsivantes, antibióticos y mucha medicación que se toma en la vida diaria y en algún momento el sistema inmunológico reacciona y genera toda una cascada inflamatoria que realiza una falla multiorgánica” expresó Cavallo a Elonce.Acto seguido, la profesional advirtió que este síntoma es grave y tiene una alta tasa de mortalidad. “El diagnóstico temprano y oportuno ayuda a mejorar la calidad de vida a los pacientes”.Aunque se considera poco común, el síndrome es muy grave y tiene una tasa de mortalidad elevada, superior al 10 %. Los síndromes Dress se producen en aproximadamente 1 de cada 1000 a 10 000 exposiciones a fármacos. Como se trata de una afección potencialmente mortal, requiere un diagnóstico rápido y un seguimiento extremadamente cuidadoso. Si bien es esencial suspender el fármaco causante, la respuesta inmunitaria puede continuar mucho tiempo después, causando estragos en múltiples órganos y, finalmente, causando enfermedades autoinmunes, según la Fundación del Síndrome de Drees.Al ser consultada sobre cómo las personas perciben esta enfermedad, la profesional de la salud expresó que los síntomas pueden variar, “los primeros síntomas suelen ser fiebre y un sarpullido generalizado que produce picazón y ardor”. A esto suele seguirle un edema facial (hinchazón) que puede comenzar de forma moderada y luego progresar gravemente hasta el punto de que el paciente se vuelve casi irreconocible. Más adelante, en el curso de la enfermedad, los pacientes pueden desarrollar dermatitis exfoliativa en la que se les cae la piel.“El punto es arribar al diagnóstico temprano y una vez tratado lo que hay que hacer es suspender el medicamento, hidratar al paciente, hacer pulsos de corticoides y hacerle análisis”, sostuvo la médica.Según la fundación del síndrome de Dress,Nuevamente, estos síntomas pueden presentarse o reaparecer mucho después de los primeros signos del síndrome y deben ser monitoreados cuidadosamente durante muchos meses.En tanto, Laura Sollier, una paciente de la doctora Cavallo y referente de la Fundación Síndrome de Dress, contó que durante la pandemia tuvo este síntoma y le resultó muy complejo arribar a un diagnóstico certero ya que tiene dermatitis atópica. “La piel se siente quemada, el dolor es muy fuerte, no podía caminar bien y al llegar a la médica Cavallo fui hospitalizada y había generado hepatitis”.“Afortunadamente, no tengo ninguna secuela, pero conocemos sobre casos graves porque no se arriba a un diagnóstico temprano”, dijo y amplió