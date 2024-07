Naturaleza en miniatura: qué es y cómo hacer un bonsái para el hogar

Cómo hacer un bonsái

El bonsái es un arte que consiste en cultivar plantas y árboles, reduciendo o miniaturizando sus dimensiones empleando técnicas de poda, trasplante, pinzado, alambrado.En el programa, que se emite por la, el arquitecto Mario Nudelman, mostró cómo se hace un bonsái.“Me apasiona y vale la pena ser conocido. Viví mucho tiempo en Formosa y me vine a trabajar a Paraná. Allá tenía un terreno lleno de plantas. La mitad del camión de mudanzas eran plantas y no a todas las podía ubicar. Me pregunté qué hacía con los arbolitos, me daba pena haberlos traído y tirarlos. Así que recordé unos fascículos de bonsái y estudié bien cómo se hacía. Luego pasó a integrarse a mi casa, a la vida familiar, a mi ritmo. Pasó a ser un arte donde podía expresarme con las plantas, que tanto amaba”, relató.Indicó que “la gente piensa que el bonsái es una especie de árbol chiquitito, pero cualquier árbol puede ser bonsái. La definición es: un árbol en maceta. Tengo en mi casa distintas especies”.“El arte del bonsái es sustractivo. No es agregativo como la pintura, que uno tiene un lienzo en blanco y le va agregando, sino que se va sacando: se sacan ramas, raíces, hojas. Hay de 15 a 20 estilos de bonsái. Varía de acuerdo a la especie, al tamaño y en el estilo, la forma que va teniendo”, comentó.Dijo que “un bonsái para ser un bonsái con todas las letras, tiene que tener ocho años de antigüedad. Es un arte de la paciencia. En la primera poda, la estructural, uno define el tamaño. Es un arte dinámico, que cambia. Se necesita el árbol, el sotobosque, que es como un ecosistema que busca reproducir. Al árbol se lo va modelando, año a año se va armando la composición. Se le agregan piedras, entre otros detalles”.“La clave es que las macetas drenen muy bien. Hay que regar cada tres días en invierno y en verano más seguido”, comentó.