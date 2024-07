Familia perdió todo al incendiarse vivienda que alquilaba

Una familia sufrió el incendio de una vivienda que alquilaban y perdieron todas sus cosas. El hecho ocurrió cuando Leandro, Claudia y sus dos hijas, no estaban en la casa, ubicada en San Benito.Tras el incendio, Claudia informó a“vivimos un momento difícil, perdimos todo lo que teníamos”. Acto seguido, sostuvo que ahora “estamos juntando algunas cosas, afortunadamente nos donaron ropa y calzado para las niñas”.Al ser consultada sobre que necesitaban señaló que “no tenemos ni heladera ni cama de dos plazas. Además, nuestras nenas perdieron todos sus peluches, volver a tener, aunque sea uno, las haría muy feliz”.Asimismo, expresó que ella trabaja limpiando casas de familia y como peluquera. “Ahora todo es más difícil”, mencionó.A su turno, Leandro detalló que el incendio ocurrió cuando ellos no estaban en la casa: “Nos fuimos dos días a la casa de mi mamá y por una vecina nos enteramos que del interior de la vivienda sintieron una explosión y al instante vieron las llamas”.En este sentido, reveló que “alquilábamos hace cuatro meses, ahora Tenemos que arreglar la casa, limpiarla y entregarla como nos la dieron”.“Todavía no tenemos respuestas sobre que causó el incendio”, amplió al destacar que al momento el trabaja vendiendo pan casero.Finalmente, detallaron que quienes quieren colaborar se pueden contactar al 154 688139 o transferir dinero al alias DailenNerea.