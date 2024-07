Docentes destacaron la importancia de la conectividad para su labor en las aulas

En la Escuela Manuel Alberti, de la ciudad de Diamante, se lanzó el programa Entre Ríos Conectada, que tiene por objetivo mejorar la conectividad y el acceso a la tecnología en la provincia, beneficiando a estudiantes, empresas y la comunidad en general.que “el conectarnos significa poder abrirnos de forma distinta, nos facilita un montón en lo administrativo, también en el manejo de la familia, con los chicos. Esta escuela tiene como proyecto trabajar con las tics y esto nos enorgullece como comunidad educativa”.Explicó que “tenemos conectividad y se hace cargo Enersa”.Lorena, vicedirectora del turno tarde, indicó que “hace 14 años formo parte de la comunidad educativa. Hasta el año pasado era docente, ahora estoy en el cargo directivo. Es la escuela con la mayor cantidad de niños que asisten a primaria, que es el único nivel que funciona. En años, es la segunda escuela más antigua de la ciudad”.Contó que durante la pandemia fue docente de niños de primer año. Yo grababa mis videos diarios, se los enviaba a las familias. Ellos, en su mayoría, estaban conectados a sus celulares. Hacíamos el trabajo de enseñar de a poquito. Los chicos estuvieron siempre conectados. Todos los días recibían comunicación de nosotras por videollamada, como así también video explicativo de las actividades para cada día. También los tuve en segundo grado y fue el complemento de este trabajo de primer grado”.“Los chicos aprenden de las dos formas, con libros u online, siempre y cuando la familia esté apoyando desde el hogar”, agregó.Claudia, secretaria del turno tarde, dijo que “nuestro trabajo es la base de todo. Tenemos que estar permanentemente haciendo trámites con el sistema SAGE, para nosotros internet es muy valioso. Si no tuviera conectividad se me complicaría muchísimo”.Verónica, secretaria del turno mañana, indicó que “me tengo que conectar todo el tiempo. Todo lo técnico-burocrático necesita conectividad. El año pasado iba a otra escuela y estábamos complicados de conectividad, había que juntar dinero, no llegaba a todas las aulas y demás, pero en esta escuela estamos bien”. Elonce.com