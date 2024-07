Cuatro muertos tras el incendio en un edificio: dos son estudiantes

El fuego se inició pasadas las 4.30 en el departamento de una mujer de 67 años, que vivía sola, en el segundo piso. "El incendio se inició en un monoambiente del segundo piso y eso hizo que el humo se propagara por el edificio y lamentablemente tenemos cuatro pérdidas de vidas por asfixia", detalló el Secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Ciudad de Córdoba, Claudio Vignetta.



La mujer logró escapar, pero las llamas y el humo fueron ascendiendo y se propagaron a través de un efecto chimenea, generando gases tóxicos y más monóxido de carbono.



Las cuatro víctimas fatales, vivían en departamentos diferentes. Una de ellas fue encontrada en la escalera, intentando escapar y las otras tres en sus respectivas habitaciones.



Las cuatro personas fallecidas eran jóvenes, dos eran del interior de la provincia y dos aún no han sido identificados. Sí se conoció que dos eran de sexo masculino y las otras dos, femenino. Una de ellas tenía 20 años y era oriunda de la localidad de Serrano.



Un servicio de emergencia brindó las primeras atenciones a quienes sufrieron signos de intoxicación por la inhalación de humo.



Según informó Sergio Cravero, jefe de bomberos, las afectaciones fueron totales en el departamento donde comenzó el siniestro.



"El lugar cuenta con dos estructuras, dos torres, de seis plantas cada una, en la torre posterior, no tiene salida a lo que es la fachada del edificio, se trabajó rápidamente en la extinción para evitar la propagación hacia los otros departamentos", detalló.



"Los gases tóxicos y el monóxido inundaron lo que es el sector escaleras", precisó y manifestó que en total, 40 personas fueron evacuadas del edificio y varias de ellas fueron rescatadas desde las terrazas junto a sus mascotas.



Una cuestión clave en la investigación será determinar por qué se esparció tanto humo. Según los bomberos, este edificio no contaba con "caja de escalera" - una ordenanza implementada en Córdoba desde 2009 que requiere que las escaleras tengan un cerramiento automático para prevenir la propagación del humo entre pisos durante un incendio. Este detalle podría haber contribuido a que el humo del departamento se esparciera por las escaleras y subiera, afectando a las personas en los pisos superiores. (Cadena 3)