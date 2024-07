Feriado helado: para cuándo pronostican el fin de la extensa ola polar

Sociedad Helada tiñó de blanco los campos y congeló bebederos de animales en Entre Ríos

El frío se hace sentir y todo indica que tendremos por delante varios días más con estas condiciones.Las proyecciones para esta semana en Entre Ríos y el resto del centro del país indican condiciones estables, con jornadas mayormente soleadas hasta al menos el próximo fin de semana y sin probabilidad de precipitaciones en el mediano plazo.Continuará siendo el frío el protagonista meteorológico absoluto, en particular en esta primera mitad de semana cuando se prevén las marcas más bajas.Al respecto, el meteorólogo y licenciado en medio ambiente, Marcelo Madelón, explicó que. Es como estar en el desierto”, graficó el experto.“Al ser tan seca la masa de aire polar, el clima va a estar estable y con mucho sol, pero no va a haber una masa de aire del norte. Este aire no se puede calentar porque estamos en época de escasa radiación solar. El sol está a la altura del trópico de Cáncer”, explicó el especialista.Por lo menos hasta ese momento serán muy bajas en gran parte del país. La diferencia es que si una masa de aire polar como ésta llegara en diciembre, al otro día el sol la calentaría rápidamente. Ahora no tenemos suficiente sol y no nos permite calentarla. Por eso el aire frío se mantendrá estable durante un periodo prolongado”, concluyó Madelón en declaraciones al diario