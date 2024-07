Recategorización del Monotributo: ¿cuándo entran en vigencia los nuevos topes?

¿Qué pasa con la recategorización del Monotributo?

Monotributo 2024: las escalas para la recategorización

Recategorización del Monotributo: los parámetros a evaluar

Recategorización: ¿Cuándo no corresponde?

Recategorización: paso a paso, ¿cómo gestionarlo?

El pasado lunes 1° de julio la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) debería haber abierto la recategorización del Monotributo correspondiente al segundo semestre del 2024, aunque esto aún no ocurrió.Cada seis meses, todos los adheridos al Régimen Simplificado del Pequeño Contribuyente cuyos ingresos superan o se encuentran por debajo de los topes dispuestos por AFIP deben hacer el trámite para saber si se mantienen o no en su categoría.Pero este año el organismo recaudador, a cargo de Florencia Misrahi, aún no habilitó el trámite que se realiza entre el 1° y el 20 de enero y de julio cada año respectivamente.Esto se explica por la reciente sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, dado que este último introduce amplios cambios al régimen del Monotributo con impacto directo en la actualización de las escalas a tener en cuenta a la hora de recategorizarse.Entre las modificaciones, se incluye un aumento en los montos de facturación de entre un 301 y un 401%, dependiendo de la categoría. Mientras que las cuotas a pagar subirán entre un 219% y un 425%.Además del aumento de estos ítems, con el paquete fiscal los montos se corregirán igualmente cada seis meses. Pero en el futuro se tomará como base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período, ya que hasta ahora las escalas y cuotas eran ajustadas de forma azarosa por el Ejecutivo.Aunque el paquete fiscal fue aprobado en el Congreso el pasado 27 de junio, recién este lunes 8 de julio el Poder Ejecutivo -con la firma de Milei- promulgó tanto este proyecto como la Ley Bases.Tras esto, tal como señalaron desde AFIP a El Cronista, es preciso aguardar por el decreto del Poder Ejecutivo reglamentando los cambios al régimen y, una vez realizado esto, la entidad fiscal podrá oficializar los detalles para actualizar las escalas y cuotas, habilitando así la apertura de la recategorización.Tras la aprobación del paquete fiscal y una vez que AFIP reglamente los cambios, los montos máximos y cuotas a pagar de cada una de las categorías se actualizarán entre un 301 y un 401% y un 219% y un 425%, respectivamente.Además de esto, también se eliminará la discriminación por categoría para las actividades de obras, locaciones y prestaciones de servicios y la venta de bienes.Frente a estos cambios, se espera que buena parte de los monotributistas deban recategorizarse en base a las nuevas escalas. Según calculó Sebastián Domínguez, titular de SDC Asesores Tributarios, una vez que los cambios se efectivicen, estas tendrán los siguientes montos máximos:Para evaluar la categoría en la que corresponde estar dentro del Monotributo, es preciso tener en cuenta los siguientes parámetros en relación a los últimos 12 meses-Los ingresos brutos acumulados-La energía eléctrica consumida-Los alquileres devengados y/o la superficie afectada a la actividadLuego, se debe cotejar estos valores con la tabla de categorías del monotributo vigente para saber cuál le corresponde al contribuyente.No corresponde hacer la recategorización si transcurrieron menos de seis meses desde la inscripción al régimen simplificado. En cambio, si el período es entre seis meses y menos de 12, se deben anualizar los ingresos para hacer la recategorización.El importe correspondiente a la nueva categoría se abona en el mes siguiente al de la recategorización.Quienes deban realizar el trámite de recategorización por el aumento o la baja de los ingresos brutos podrán gestionar el cambio de la siguiente manera:-Ingresar a Monotributo|AFIP con CUIL/CUIT/CDI y Clave Fiscal;-Seleccionar la opción "Recategorización";-De esta forma, el sistema mostrará la categoría vigente y los topes máximos;-Seleccionar la opción "Continuar recategorización";-Informar el monto facturado en los últimos 12 meses:-Ingresar los datos correspondientes a la actividad personal, según solicite el sistema, para determinar la nueva categoría;-El sistema mostrará la categoría correspondiente. Se recomienda verificar la información brindada;-Si los datos son correctos, deberás hacer clic en "Confirmar Categoría", Por último, el sistema te informará si la modificación se realizó de forma correcta y podrás imprimir tu credencial.Fuente: (ElCronista)