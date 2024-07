Con el desfile evocativo, continuó la Fiesta de la Colonización en San José

“Festejamos 167 años de historia”

Más imágenes

La Fiesta Nacional de la Colonización no solo conmemora la llegada del primer contingente de inmigrantes a Entre Ríos, en 1857, sino que también celebra la resiliente historia de los sanjosesinos frente a las adversidades. De hecho, durante el tradicional desfile evocativo, quetransmitió en vivo, participaron integrantes de numerosas instituciones de San José para representar la llegada de aquellos soñadores que forjaron la localidad, en su 167º aniversario. Encabezó el desfile una carroza de un barco que hizo mención a la llegada de los primeros inmigrantes a la colonia San José.Es que, en la 37º edición, el evento popular revivió la historia de la vitivinicultura en la colonia, destacando el espíritu obstinado que llevó a la comunidad a reinventarse y prosperar. La fiesta en si misma permitió tener conocimiento del estilo de vida y las tradiciones de quienes sentaron las bases para el crecimiento de las ciudades.transmite en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.El programa de este domingo incluye una variedad de eventos para todos los gustos, desde el desfile evocativo hasta presentaciones artísticas y muestras gastronómicas. Y para esta noche, se destacan las presentaciones de Turco Ríos, "Pato" Viganoni, Los Carabajal y el gran cierre junto a Sergio Galleguillo. Cabe recordar que todas las actividades son libres y gratuitas para el público espectador.El intendente Gustavo Bastian, en su discurso de bienvenida, agradeció a organizadores, vecinos, funcionarios y todos aquellos que formaron parte del evento. “Lo que nos forja como sanjosesinos es el espíritu de comunidad, como el que tenían los primeros colonos que llegaron en 1857; es también el sentido colectivo por la búsqueda del bien común para el desarrollo individual y que hoy debemos volver a recuperar, porque no hay otra manera de salir adelante como ciudad, de sobrepasar las adversidades, si no es en comunidad, unidos, trabajando por un mismo objetivo, dejando las diferencias de lado y pensando en la hermosa ciudad que tenemos”, destacó el mandatario municipal.Y agregó: “Festejamos 167 años de historia y estamos recogiendo esa pujanza de nuestros ancestros para llegar a lo más alto de la comunidad y que nos abrace a todos y genere las oportunidades que nos merecemos”.Uno de los primeros grupos en salir a desfilar explicó la importancia que tienen la confección de sus trajes y a quiénes representan: “Venimos a dar inicio al Desfile de la Colonización. Somos parte del Ejército Grande que fue a Caseros. De ahí al campamento Calásalimos a combatir lo que es la colonia San José a conquistar todo este lugar”.En la misma línea, agregaron: “Hay que dar un agradecimiento al General Urquiza porque realmente todo esto se lo debemos a nuestro jefe. Tratamos de poner en valor una historia que estaba realmente dormida del lugar donde el General creó el Ejército Grande que fue a librar la Batalla de Caseros que nos dio la República. Después de la Batalla, que viene la Constitución Nacional, palabras de él fueron serán buenas o malas, pero será la ley”.Por último, concluyeron: “Acá estamos custodiando al General Urquiza, que además fue un estadista, un colonizador, un educador y fue un gran empresario. Por eso lo estamos custodiando. Venimos del Campamento Calá del Ejército Grande que Urquiza lo formó para luchar en Caseros contra el tirano Rosas”.