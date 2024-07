El Parque Escolar Enrique Berduc permanecerá abierto en vacaciones de invierno

Valores para uso diurno

Actividades

Durante las vacaciones de invierno, el Parque Escolar Rural Enrique Berduc abrirá con normalidad, en el horario de 8 a 20, para disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza, en familia o con amigos.Informaron que para acampar es obligatorio realizar un registro previo por whatsapp al +543434711413. Se abona todos los días a valor de fin de semana. La zona de camping cuenta con sanitarios, asadores, mesas, bancos y acceso a dos senderos y una playada a orillas del arroyo Las Conchas.-Sábados, domingos y feriados: $500 por persona y $500 por vehículo. (Menores de 12 años y vecinos de La Picada, Sauce Montrull y Colonia Avellaneda, bonificados)-De lunes a viernes: sin cargo.-Baño de bosque & Chikung: Sábado 7 de julio, 10:00 hs. Duración aproximada: 2 horas. Experiencia sensitiva de conexión con la naturaleza, acompañada de ejercicios de la amable gimnasia china Chikung. No requiere conocimientos previos. Valor: $6000 por persona. Cupos limitados. Más información e inscripción por Instagram: @qigongchikung.ov o en historias destacadas.-Paseos fotográficos por el Parque: Martes 9 y 16 de julio, 10:00 hs. Duración aproximada: 2 horas. Paseos guiados por el Parque General San Martín, a través de sus senderos, caminos y escenarios naturales, con paradas en puntos específicos para conocer, disfrutar y fotografiar con cámara o celular. No requiere conocimientos previos. Valor: $4000 por persona o tres por $8000. Menores de 12 años sin cargo. Cupos limitados.-Paseos en kayaks por el arroyo Las Conchas: Miércoles 10 y 17 de julio, a las 10:00 y 14:00 hs. Duración aproximada: 2 horas. Paseos guiados a través del arroyo Las Conchas. No requiere conocimientos previos. Cupos limitados. Valor: $9500 por persona. Más información e inscripción por Instagram: @kayak_parana_club.-Salida de observación de aves: Sábado 13 de julio, 16:30 hs. Se realizará una salida de avistaje y reconocimiento de aves del Parque. Cupos limitados. Actividad gratuita.