Entre Ríos, bajo alerta por frío extremo: el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional informó que todos los departamentos de Entre Ríos se encuentran bajo alerta amarilla por temperaturas frías extremas.Cabe recordar que un evento de estas características es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.Para este sábado se pronostica una mínima de 1ºC en Paraná, y una máxima de 12ºC. El cielo estará parcialmente nublado.No obstante, en localidades como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón y Gualeguay se registró una mínima de de -4,4ºC y una sensación térmica de -9,4°C a las 7 de la mañana. Se espera que la máxima no supere los de 10ºC durante la jornada.En Concordia, a la misma hora, se registraron 0.3°C de temperatura mínima y una sensación térmica de -2.2°C.El domingo, en tanto, se anticipa una mínima de 2ºC y una máxima de 12ºC en la capital entrerriana. En las ciudades de la provincia ubicadas sobre la costa del río Uruguay, se prevé una mínima de 1ºC y máxima de 10ºC.El lunes se mantendrán las bajas temperaturas y las mínimas oscilarán entre los 1ºC y 2ºC en la provincia, mientras que las máximas no superarán los 13ºC.El 9 de Julio, Día de la Independencia y feriado nacional, se vivirá una jornada parcialmente nublada y la temperatura se mantendrá baja: rondará los 2ºC de mínima y los 16º C de máxima.