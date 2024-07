Bloquearon páginas ilegales de apuestas online en más de 100 escuelas de Rosario

Policiales Desarticulan Casino Virtual con más de 300 suscriptores tras denuncia del IAFAS

En el marco de las acciones que la provincia emprendió para frenar las apuestas ilegales online, la Secretaría de Tecnologías para la Gestión dispuso el bloqueo de páginas web ilegales en 106 escuelas rosarinas y en 96 barrios populares a través del sistema público de conectividad. Y, como segunda acción, les ordenó a todas la empresas de Internet prestadoras de las instituciones educativas públicas y privadas a que se sumen al "candado" hacia estas páginas no autorizadas. Este miércoles, se armó una mesa de trabajo interministerial junto a la Sociedad de Pediatría para activar dispositivos de prevención de ludopatía y apuestas on line en los espacios escolares.El miércoles pasado la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro amplió una denuncia a la Justicia al totalizar en 385 los sitios truchos demandados. Allí se indica que Lotería de Santa Fe como autoridad de aplicación detectó que en estas plataformas “se permite apostar al margen de la ley, amén de violar disposiciones del Código Penal y la normativa vigente en materia de regulación del juego", ya que no cuentan con autorización para funcionar.Por ello, el propio secretario de Tecnologías para la Gestión santafesino, Ignacio Tabares, sostuvo que se bloquearon las páginas en forma inmediata en las escuelas conectadas a través del esquema central de conectividad. Son 106 escuelas en Rosario y 71 en Santa Fe capital. Además se bajaron del wifi público en 134 barrios populares de los cuales 96 corresponden a Rosario.La decisión de bajar estas páginas ilegales comprendió a unidades ministeriales y dependencias estatales conectadas a través esquema conectividad central. Y, como segunda medida, se ordenó a todos los prestadores privados que hagan lo propio, remarcó Tabares."Estas son medidas que suman a un abordaje integral que hace la provincia de Santa Fe para mitigar la problemática del juego ilegal haciendo foco en menores de 18 años", destacó Tabares para entender que en los patios de los colegios durante los recreos se plantean espacios de esparcimiento "donde Internet tiene que ver con la socialización y lo lúdico en los alumnos y es por ello que se saturen las conexiones, pero no siempre eso está relacionado con las páginas de apuestas online".De todos modos, el funcionario advirtió que sin un debido control y el bloqueo de éstas plataformas "se generan hábitos de uso compulsivo". Tabares explicó que este "cepo" no es toda la estrategia, sino que pidió que las familias ataquen este problema y acompañen a sus hijos sean niños o adolescentes en guiarlos en cómo acceden a la tecnología porque _subrayó_ "están el ciberacoso, ciberbullying que impacta en forma mucho más grave en lo emocional.La participación de los menores en redes sociales es cada vez mayor y es "imprescindible" controlar que cada plataforma aplique mecanismos de seguridad y restricciones para quienes tienen menos de 18 años de edad, se indicó."Esta medida de bloquear es necesaria porque estos sitios de apuestas son ilegales, no están homologados por Lotería y en este proceso se exigen controles adecuados. Deben aplicar la seguridad que tiene un homebanking o una billetera virtual", remarcó Tabares.En este contexto, además de bloquear el acceso a páginas web ilegales de juego online se intimó a influencers que promueven las apuestas a que cesen en sus promociones. Los objetivos son evitar el acceso de menores de 18 años a estas plataformas, combatir la problemática de la ludopatía y dar estándares de ordenamiento a estos sitios de internet.La subsecretaria de Convivencia y Construcción de Ciudadanía de Santa Fe, Lilian Barbieri, participó este miércoles de la conformación de la mesa de trabajo interministerial (con profesionales de salud mental) en conjunto con entidades civiles y la Sociedad de Pediatría para conformar un equipo que aborde la problemática del juego online. Se decidió realizar una consulta a jóvenes en edad escolar del nivel secundario. "Se trata de pensar entre todos un accionar conjunto para prevenir esta práctica en diversos ámbitos y privilegiar el espacio escolar para detectar lo que sucede con acciones reparadoras para adelantarnos a casos de ludopatías", detalló Barbieri. (La Capital)