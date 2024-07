Por dos días no se colocarán stents ni se practicarán angioplastias en Argentina

“Se podrían apagar los monitores en caso de no llegar a un acuerdo:Con esta frase, los, pertenecientes al Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), anunciaron la medida que tendrá lugar el“Este llamado de atención va a ser en las. La gente no va a dejar de estar atendida en lo que es la urgencia”, aclaró el doctor(MN 70.119), vicepresidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI). En ese sentido, el doctor(MN 79.510), también vicepresidente del CACI, agregó: “Esto es una continuación de la problemática que, hace un mes y medio aproximadamente, ya habíamos planteado:que coloquen stents.De acuerdo al comunicado emitido por el CACI, arribaron a esta decisión(honorarios bajísimos y falta de insumos), los médicos cardiólogos intervencionistas de todo el país, han resuelto que el próximo 13 y 14 de agosto,y por eso estamos planteando esto como una medida. También estamos enviando cartas a distintos sectores, tanto del gobierno como de obras sociales, para lograr hablar y no llegar a una medida tan extrema”, aseguró Fernández y completó: “Pero,Es que, según señalaron, “nucleados en el Colegio de Cardioangiologos Intervencionistas, los médicos han resuelto que en esos díasAl tiempo que indicaron que “reclaman una respuesta por parte de las prepagas, las obras sociales nacionales y provinciales, pidiendo que el gobierno nacional intervenga urgentemente para solucionar este conflicto”.y este apagón de monitores lo tenemos que hacer, lamentablemente, como unpara que tomen conciencia de que estamos frente a una crisis que ya lo venimos anunciando hace tiempo que se va agravando”, resaltó a Infobae Bravo.Quien, además, recalcó: “Así como estamos en el futuro, no va a haber médicos que puedan hacer este tipo de prácticas, porque los médicos tienen que entrenarse y capacitarse y eso lleva mucho tiempo y es difícil hacerlo. Así que estamos complicados. Pero vuelvo a repetirte,para que la gente tome conciencia y los financiadores tomen conciencia dónde estamos parados yEn el escrito, los expertos recuerdan que, “como ya fuera expresado en mayo, el CACI declaró el, advirtiendo que el sector atraviesa una, que es la combinación de honorarios profesionales prácticamente inexistentes por el deterioro inflacionario y el aumento exponencial del costo de los insumos que amenazan la realización de una práctica médica segura”.De acuerdo a los cardiólogos intervencionistas, esta realidad produce quelo que somete a los pacientes a un riesgo mayor por la demora en el tiempo a su tratamiento”, siendo que, siendo la primera causa de muerte en la Argentina y el mundo. Tal como ocurrió en la pandemia”, destacaron los expertos. Y agregaron: “En el caso del infarto de miocardio existe un tratamiento alternativo a la colocación del stent con drogas más costosas que el stent y menos efectivas. Con el agravante que también se requerirán a posteriori angioplastias con colocación de stents para completar el tratamiento”Para finalizar, los cardiólogos Intervencionistas advirtieron que,por parte de las autoridades de las prepagas, las obras sociales y del gobierno respecto de esto,