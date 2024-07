La defensa de Nahir Galarza buscará llevar su caso a tribunales internacionales

Sociedad La Corte Suprema dejó firme la condena a cadena perpetua de Nahir Galarza

Foto: Horacio Dargainz, uno de los abogados defensores de Nahir Galarza

La condena a perpetua quedó firme

Foto: Nahir Galarza, condenada a perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo

en aquel verano de 2017. Ahora, con este dictamen, la joven de Gualeguaychú deberá cumplir esa pena hasta sus 54 años.quey cuestionó que los jueces de la Corte Suprema hayan demorado más de tres años para ahora "elegir discrecionalmente no evaluar el caso de Nahir"."Nos queda la CIDH y, de acuerdo a lo charlado con los demás colegas de la defensa, daríamos ese paso", precisó el abogado que desde el primer momento fue parte del equipo defensivo de la joven.Dargainz cuestionó a la Corte Suprema porque "no analizó el caso, solo se basó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con el que discrecionalmente eligen a su criterio qué casos no evaluar y, lamentablemente, este fue uno.".A su vez, describió quey a su entender "el mensaje para la sociedad es que si sos pobre no hay justicia". "Como abogado creo que es una vergüenza y, como amante del Derecho, es una desilusión que los jueces no hagan su trabajo", sentenció.La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condenada contra Nahir Galarza por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en 2017 tras rechazar el recurso extraordinario federal que había presentado su defensa para insistir en su inocencia.Este martes, la Corte dictaminó que la condena a prisión perpetua contra la joven por el delito de homicidio calificado por el vínculo es correcta. La resolución fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.Según establecieron los jueces "se acreditó que Galarza y Pastorizzo circulaban en un ciclomotor conducido por el joven, cuando la joven extrajo de entre sus prendas un arma de fuego tipo pistola calibre 9mm y disparó contra Pastorizzo por la espalda, generando que la víctima cayera al piso y, en esa posición, y ya de frente, efectuó un segundo disparo con claras intenciones de menoscabar la vida de Pastorizzo porque dichas balas tuvieron orificio de entrada y de salida produciendo una lesión bronco-pulmonar derecha, produciéndole el deceso momentos después”.En el último tiempo, la joven estuvo en boca de todos los medios por la publicación de su película en una conocida plataforma.La misma generó diversas críticas, no solo porque volvió a conocer la historia, si no también porque la película recrea cómo fue el crimen desde el punto de vista de Nahir.